Biscoitos apetitosos pelo mundo: tradição e sabor

Por Flipar
No Brasil, o biscoito de polvilho é um clássico apreciado por adultos e crianças.o polvilho é o amido extraído da mandioca, além de água, óleo ou gordura e sal.
Algumas receitas também levam ovos ou leite, responsáveis por deixar a massa mais leve e o biscoito mais aerado após assar.
O biscoito amanteigado com goiabada também é bastante popular no Brasil, conhecido pela combinação da massa macia e amanteigada com o recheio doce.
Ele é comum em padarias, confeitarias e mesas de café, especialmente em receitas caseiras e tradicionais.
Veja agora outros tipos de biscoito que são apreciados em diferentes países e que unem tradição e sabor.
Nürnberger Lebkuchen (Alemanha): É um tipo tradicional de biscoito de gengibre originário de Nuremberg, na Alemanha. Em sua receita, leva canela, cravo, noz-moscada, cardamomo e gengibre, além de amêndoas, avelãs ou nozes.
Perní?ky (República Tcheca): Também conhecidos como pernícios tchecos, esses biscoitos de gengibre tradicionais da República Tcheca são frequentemente feitos durante o Natal.
Sablé (França): Esse é um tipo de biscoito francês, originário da região da Normandia. O nome “sablé” significa “arenoso” em francês, referindo-se à textura delicada e quebradiça do quitute.
Macarons (França): São docinhos franceses mundialmente famosos, conhecidos por sua textura crocante por fora e macia por dentro, além de cores vibrantes e sabores variados.
Paste di meliga (Itália): Originários da região do Piemonte, esses biscoitinhos italianos são feitos com uma mistura de farinha de trigo, farinha de milho, açúcar, manteiga e ovos, resultando em uma textura crocante e um sabor amanteigado e ligeiramente doce.
Baci di Alassio (Itália): Feitos com uma massa de amêndoas moídas, açúcar, claras de ovos e raspas de limão, esses biscoitos são típicos da cidade de Alassio, na região da Ligúria.
Praline stuffed cookies (Turquia): Esses biscoitos são crocantes por fora e recheados com praliné, uma massa crocante e caramelizada feita com nozes e caramelo.
Moustokouloura (Grécia): São feitos com mosto de uva (líquido extraído da uva) ou vinho doce, farinha, açúcar, azeite de oliva e especiarias como canela e cravo.
Kaab el ghazal (Marrocos): Também conhecido como “Chifres de Gazela”, em português, é um biscoito tradicional da culinária marroquina e argelina, famoso por seu sabor levemente adocicado e aromatizado com temperos típicos da região.
Amygdalotá (Grécia): Esse são biscoitos doces tradicionais feitos com amêndoas moídas, açúcar e clara de ovo. Eles têm uma textura macia e são moldados em pequenas formas de amêndoa ou ocasionalmente cobertos com açúcar de confeiteiro.
Baci di dama (Itália): Abrindo o top 10, esses biscoitos originários da região do Piemonte, também são conhecidos como “Beijos de Dama”. Isso porque são duas metades arredondadas, unidas por um recheio cremoso de chocolate, lembrando um beijo.
Vanillekipferl (Áustria): Tradicionais da Áustria e da Alemanha, esses biscoitos são feitos com uma massa à base de farinha, manteiga, açúcar e amêndoas moídas.
Speculaas (Holanda): Esse biscoito, que leva gengibre, açúcar mascavo e farinha de trigo, geralmente é feito em formatos natalinos como estrelas, bonecos, animais e sinos, com bordas serrilhadas e superfície gravada com desenhos decorativos.
Chocolate chip cookie (EUA): Típico cookie americano feito com uma massa básica de farinha, açúcar, manteiga e ovos. Além disso, é incrementado com pedaços de chocolate, geralmente na forma de gotas.
Marranitos (México): Também conhecidos como puerquitos ou cochinitos, esses são pães de mel tradicionais na culinária mexicana feitos com melaço, farinha de trigo, bicarbonato de sódio, canela, gengibre e outros temperos.
Melomakarona (Grécia): Esses biscoitos são famosos nos períodos natalinos na Grécia. Eles levam farinha, azeite, nozes e temperos como canela e cravo na receita. Depois, são assados, mergulhados em uma calda doce de mel e cobertos com sementes de nozes.
Stroopwafel (Holanda): Biscoito doce tradicional holandês feito de duas camadas finas de massa de waffle prensadas com um recheio de caramelo (stroop) no meio. É popularmente consumido com café ou chá.
Alfajores (Argentina): Consiste em duas ou mais camadas de biscoito macio (geralmente feito com farinha de trigo, amido de milho e açúcar) unidas por recheios como doce de leite, chocolate, ou geleia.
Makroud el louse (Argélia): Biscoito doce tradicional, especialmente popular na Argélia e na Tunísia. Consiste em bolinhos feitos de uma massa de sêmola de trigo, amêndoas ou tâmaras, e aromatizados com água de flor de laranjeira ou canela.
Petticoat Tails (Escócia): O “melhor biscoito do mundo”, segundo o TasteAtlas, é feito com uma massa rica em manteiga, farinha e açúcar. Depois, eles são assados até ficarem dourados e polvilhados com açúcar de confeiteiro.