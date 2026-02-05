Por Flipar
Um dos grandes motores desse interesse sÃ£o as praias limpas, bem cuidadas e de Ã¡guas agradÃ¡veis.
A sensaÃ§Ã£o de preservaÃ§Ã£o ambiental chama a atenÃ§Ã£o de quem busca destinos costeiros mais sossegados.
A orla extensa e bem estruturada favorece caminhadas, esportes ao ar livre e convivÃªncia familiar.
Quiosques e ciclovias reforÃ§am a experiÃªncia Ã beira-mar.
A limpeza das praias de Aracaju favorece a prÃ¡tica de esportes na Ã¡gua, como nataÃ§Ã£o, stand up paddle e caiaque. A qualidade ambiental transmite seguranÃ§a aos visitantes e incentiva atividades ao ar livre durante todo o ano.
As praias em Aracaju tÃªm Ã¡gua morna, que atrai quem nÃ£o gosta de entrar em mar frio. AliÃ¡s, essa Ã© uma caracterÃstica das praias do Nordeste, em geral.
Outra caracterÃstica Ã© a instalaÃ§Ã£o de bares na areia, permitindo que os visitantes alternem o banho de mar com um lanche ou atÃ© almoÃ§o, sem se distanciar muito da Ã¡gua.
Sergipe tem 167 quilÃ´metros de praias. E com paisagens paradisÃacas, que alternam recortes de Ã¡gua e areia, formando um mosaico espetacular. Aracaju, sendo a capital, exerce forte atraÃ§Ã£o por tambÃ©m ter um peso histÃ³rico no estado.
A cidade tem vÃ¡rios pontos de interesse Ã beira-mar. A orla PÃ´r do Sol Ã© um local de encontro famoso. Ali embarcam e desembarcam pessoas que gostam de passeios de barco.
Nas praias de Aracaju, Ã© possÃvel praticar atividades fÃsicas e recreativas num cenÃ¡rio que inclui os famosos coqueiros e areia limpa.
Uma das opÃ§Ãµes de lazer procuradas pelos visitantes em Aracaju Ã© o stand-up paddle, jÃ¡ que o mar Ã© calmo e permite essa prÃ¡tica sob orientaÃ§Ã£o de instrutores.
Outra alternativa que tem praticantes fiÃ©is Ã© o Kitesurf, modalidade em que a pessoa, com uma pipa presa Ã cintura,fica sobre a prancha e segue impulsionada pelo vento.
Aracaju fica no leste do Sergipe e Ã© cortada por rios, como o Sergipe e o Poxim. A cidade ocupa uma Ã¡rea de 181 kmÂ² e tem cerca de 680 mil habitantes. O nome tem origem no Tupi: arakaiu, cajueiro das araras.
A orla de Atalaia Ã© um dos principais cartÃµes postais da cidade, com seus famosos Arcos na paisagem Ã beira da praia.
Os pratos com caranguejo sÃ£o um must para quem visita Aracaju. Fazem parte nÃ£o apenas do polo gastronÃ´mico de Atalaia, mas do dia a dia das famÃlias, que costumam se reunir nos fins de semana para degustar o crustÃ¡ceo.
Em Ã©poca de carnaval, uma multidÃ£o se reÃºne para percorrer trechos da orla de Aracaju numa festa de rua inspirada na folia de Salvador, na Bahia.