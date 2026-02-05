Ícone do jazz encontrado morto em cabine de cruzeiro já gravou com brasileiro; saiba quem é Ken Peplowski

Por Flipar
Embora enfrentasse desde 2021 um mieloma múltiplo, a causa da morte ainda não havia sido divulgada até a manhã do dia 5 de fevereiro.
A morte repentina aconteceu enquanto o navio passava pela região do Golfo do México, poucos dias após Peplowski ter apresentado seu álbum mais recente aos passageiros.
Peplowski construiu uma extensa discografia dedicada à tradição do jazz clássico. Conheça mais sobre ele!
Nascido em Cleveland, Ohio, em 1959, Ken Peplowski era conhecido como um dos grandes especialistas contemporâneos no clarinete dentro do jazz tradicional e do swing.
Ainda criança, ele rapidamente demonstrou talento incomum para instrumentos de sopro.
Ele começou sua trajetória profissional tocando em bandas de polca locais antes de se mudar para Nova York e ser recrutado por Tommy Dorsey para integrar sua orquestra.
Esse início moldou sua habilidade técnica impecável e seu profundo respeito pelas raízes do swing.
Ao longo dos anos, Peplowski provou ser um músico extremamente versátil, capaz de transitar entre o jazz clássico, o bebop e até mesmo incursões pela música clássica e pelo pop.
Um deles, ?The Natural Touch?, de 1992, ganhou o prêmio de Melhor Álbum de Jazz do Ano pelo “Prises Deutschen Schallplatten Kritiken”.
Além de seu trabalho como líder de banda, Peplowski foi um colaborador requisitado, tendo tocado ao lado de lendas como Mel Tormé, Madonna, Charlie Byrd e Rosemary Clooney.
Peplowski também se destacava por sua personalidade carismática e seu bom humor nos palcos.