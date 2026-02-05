Corpo que sumiu há três décadas é descoberto ‘intacto’ em geleira

Por Flipar
O nome “Kohistan” significa “terra de montanhas” em persa, o que descreve perfeitamente sua geografia.
O território é cortado pelo rio Indo, que divide a área em Kohistan do Indo, a leste, e os Kohistan de Swat e Dir, a oeste.
As colinas abaixo das montanhas de Kohistan são geralmente cobertas por florestas e vegetação rasteira.
Já a população de Kohistan é composta por diversos povos indo-arianos, conhecidos como Kohistanis.
São comunidades rurais que vivem de agricultura, pecuária e, em menor escala, comércio local.
A região também é relativamente isolada, com acesso dificultado por estradas sinuosas e condições climáticas severas, especialmente no inverno.
Historicamente, Kohistan era um encruzilhada entre a Ásia Central, o Sul e o Sudoeste da Ásia, e foi invadida por diversas civilizações ao longo do tempo.
Administrativamente, a região foi dividida em vários distritos, como Kohistan Superior, Kohistan Inferior e Kolai-Palas.
Até hoje, a falta de acesso, a pobreza e o analfabetismo ainda são desafios significativos dessa região.