Árvore que “fala” atrai curiosidade em Florianópolis

Após sua morte, em 2011, o irmão Alécio registrou a história em uma porta de armário, transformada depois em placa fixada no tronco pelo genro Jailton Bertholino Amandio. Hoje, além de sua beleza natural, o local recebe visitantes que deixam bilhetes com recados, agradecimentos e pedidos ao lado da árvore.
Com tantas maravilhas naturais pelo mundo, as árvores, afinal, assumem o papel de joias na paisagem, encantando e surpreendendo com sua beleza única.
Vamos conhecer, então, as árvores mais belas, mergulhando em um espetáculo de ramos entrelaçados, flores coloridas e formas imponentes.
O corredor natural foi idealizado no século 18 por uma família de Gracehill House, que realizou o plantio das arvores. Localizada em Ballymoney, na região de Armoy, The Dark Hedges ganhou destaque na série, passando a ser chamada de Kings Road (Estrada dos Reis) pelos fãs.

Cerejeira – Túneis de cerejeiras deslumbrantes florescem na primavera, na região de Renânia do Norte-Vestfália, na Alemanha. Um festival anual destaca a beleza das flores rosadas, simbolizando renovação.
Na cidade de Bonn, notória por ser a terra natal do compositor clássico Ludwig van Beethoven, uma rua que abriga árvores dessa espécie é considerada a mais bonita da Alemanha. E atrai muitos visitantes.

Jacarandá – Comum no paisagismo da África do Sul, com flores roxas vibrantes. Nativa da América do Sul, essa espécie ornamental foi importada e tornou-se popular em Pretória, uma das três capitais sul-africanas, sede do Poder Executivo.
Na primavera, são tantas florescendo que o lugar leva o apelido de “Cidade dos Jacarandás”. A época ideal para conhecer essa beleza natural é mesmo na primavera, quando os jacarandás produzem vagens com sementes e florescem, dando um colorido exótico ao ambiente.

Baobá – Famosa como um dos cartões postais de Madagascar – paraíso natural africano, no Oceano Índico – é considerada patrimônio nacional. Há nove espécies pelo mundo. Impressiona por seus troncos enormes e decorativos, em que as folhas só nascem no topo, criando um aspecto único na paisagem.
Considerada a árvore da vida, persiste por milênios e produz frutos comestíveis, conhecidos como bagas secas ou múcuas, usadas na alimentação. O óleo das sementes contém vitaminas A, C, E e D3. O baobá também contribui para a rica tapeçaria ecológica da Ilha de Madagascar.
Flamboyant – Apesar de ser encontrada com facilidade no Brasil, a árvore é nativa da ilha de Madagascar e foi trazida para as nossas terras no século 19.

No Brasil, desponta pelas flores de cores vibrantes que contrastam com as folhas verdes. Há três variações: amarela, vermelha e roxa. Conhecida como “árvore-do-fogo”, atrai pássaros e borboletas. Seus frutos são vagens com sementes.
Essa árvore se destaca em Portugal, onde representa 25% de toda a área florestal. Em Kauai, no Havaí, contribui não apenas para o aspecto aromático da ilha, mas também pela versatilidade no uso industrial. No Brasil, espalha-se pelo Sudeste, Sul e Centro-Oeste.

Carvalho – Os carvalhos na ilha de John, nos Estados Unidos, são mais do que testemunhas do tempo, são guardiões da história da Carolina do Sul, sendo símbolos que resistiram ao tempo.
Existem mais de 600 espécies de carvalho pelo mundo. Nativa do hemisfério norte, encontra-se disseminada por todos os continentes. Seus frutos são chamados de bolotas e formam bugalhos no tronco.
Sequoia Gigante – A espécie leva esse nome por alcançar uma estatura muito elevada. É considerada a árvore mais alta do mundo, com mais de 100 metros. Também tem um tronco bem largo e as pessoas gostam de fotografar diante dela.
Seus frutos são conhecidos como cones, por necessitarem de muita água. Geralmente são encontradas perto de lagos e riachos. Os esquilos são seus principais disseminadores e, por serem ativos o ano todo, espalham sementes quando o cone é comido.
A Hyperion, sequoia que fica no Parque Nacional de Redwood, em San Francisco, nos Estados Unidos, é a maior árvore do planeta, com 115,55 metros de altura. A localização exata não é revelada por medo de que ela seja agredida. Estima-se que ela exista há cerca de 700 anos.

Maple Túnel – Localizado no Oregon, nos Estados Unidos, além de possuir estética encantadora, destoa pela presença dos bordos, que é símbolos não apenas do Oregon, mas também do Canadá e de muitas outras regiões.
A folha tem um formato que ficou famoso por estar na bandeira do Canadá. Ela evolui do verde para o laranja e o vermelho, tingindo a paisagem de forma arrebatadora.
Para quem não lembra, aí está a bandeira do Canadá com o seu símbolo maior: uma folha de bordo.

Da seiva que é extraída da árvore, é feito o xarope de bordo ou acer, utilizado como calda para rabanadas, torradas e panquecas. A madeira de bordo é usada para a confecção de instrumentos musicais.
Glicínia – Também conhecida como Wisteria, não apenas acrescenta beleza aos jardins do Japão, mas também carrega consigo uma rica tradição cultural, sendo símbolo de romance e poesia japonesa. Foi introduzida nos Estados Unidos em 1830.
O exemplar que foi plantado em 1870 é o mais famoso do mundo e fica no Ashikaga Park, no Japão. Essa trepadeira lenhosa existe há cerca de 150 anos e faz o ‘céu’ ficar azul e roxo.
