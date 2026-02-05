Cidade onde Wagner Moura cresceu deixou de existir por causa de hidrelétrica

Por Flipar

Anos depois, Wagner chegou a comentar sobre a antiga Rodelas em entrevistas, sempre com tom nostálgico.
?[Rodelas] é uma cidade linda. Tenho uma memória de uma cidade idílica. Queria voltar lá pra mostrar a cidade para os meus filhos”, disse ele, em 2011.
“Mas eu fico sem querer ir porque é outra cidade, e eu tenho medo de apagar aquela memória tão boa que eu tenho dali?, completou o ator na época.

Em outra ocasião, durante participação no programa Papo de Segunda, o artista refletiu sobre como suas origens moldaram sua identidade.
?Sou resultado do lugar de onde vim, da minha infância, do contexto cultural onde fui forjado, tanto do sertão da Bahia quanto de Salvador”, disse.
Segundo ele, preservar essa trajetória é essencial, pois é justamente essa bagagem que o diferencia e dá sentido à sua atuação artística, inclusive no cenário internacional.
Atualmente, o ator vive em Los Angeles, embora tenha um apartamento em Salvador, na Bahia.
Segundo o último Censo, realizado em 2022, o município tem cerca de 10,3 mil habitantes.
O distrito foi criado em 1922 dentro do então município de Glória e só se emancipou como município em 31 de julho de 1962.

