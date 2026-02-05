Lugares supostamente ‘públicos’, mas onde o acesso é com ‘permissão’ especial

Por Flipar
Cauca Viejo, Colômbia: Localizado em Antioquia, num lugar chamado Jericó, Cauca Viejo fica a três horas de Medellín e 11 horas de Bogotá, na Colômbia. Para ir lá, é preciso estar numa espécie de “listinha VIP”.
Com mais de 190 residências e alguns hotéis, o lugar é conhecido por sua arquitetura com casas, varandas e portas coloridas.
Para entrar em Cauca Viejo, não é tão fácil assim: a pessoa precisa ter um imóvel no local, seja alugado ou próprio, ter uma reserva em um dos hotéis ou casas, ou ser convidado por um dos donos. Isso porque o lugar não é um município, mas sim um complexo residencial privado em Jericó.
Fisher Island, EUA: Essa pequena ilha localizada no sul de Miami Beach é um dos lugares mais exclusivos dos EUA. Qualquer pessoa só consegue chegar lá de balsa ou helicóptero.
O lugar tem supermercado, escola até a oitava série, campo de golfe de nove buracos, piscinas e tudo que uma família rica consegue desfrutar.
De acordo com o censo de 2020 nos EUA, as 561 pessoas que moram lá têm a renda per capita mais alta de qualquer outro código postal do país: cerca de US$ 2,2 milhões!
E tem um detalhe: para viver na ilha, não basta ser milionário, os moradores precisam ser membros da comunidade ou serem convidados por eles.
The Hamptons, EUA: Localizado em Long Island, Nova York, esse lugar é conhecido por ser repleto de mansões, praias espaçosas e vida noturna luxuosa.
Embora não sejam exatamente privadas, essas comunidades onde vivem celebridades e pessoas muito ricas têm regras rígidas de acesso.
Lá, moradores milionários dividem espaço com artistas, apresentadores de TV e empresários bilionários que aproveitam as praias, campos de golfe e o anonimato durante a alta temporada.
Jumeirah Islands, Dubai: Também chamada de Ilha dos Milionários, esse lugar é uma comunidade luxuosa em Dubai, onde as casas de alto padrão estão localizadas em ilhas artificiais rodeadas por lagos.
Com um sistema de segurança rigoroso, só os moradores e seus convidados podem entrar em Jumeirah Islands.
Nesta área residencial, vivem algumas das pessoas mais ricas do mundo. Entre elas estão Isabel dos Santos, uma empresária de 50 anos que controla o setor de cimento e telecomunicações da Angola, o bilionário saudita Mohammed Abdul Latif Jameel e o russo da indústria siderúrgica, Andrei Skoch.
Portmeirion, País de Gales: Quando você vai ao País de Gales, uma recomendação comum das agências de turismo é visitar Portmeirion, que fica no condado de Gwynedd.
Projetado pelo arquiteto Sir Clough Williams-Ellis entre 1925 e 1973, o lugar foi pensado para simular uma vila italiana. Só que tem um porém: para entrar lá, é preciso pagar uma taxa porque o acesso é controlado.
Portmeirion é conhecido por sua arquitetura única e seus jardins suntuosos. Lá, os visitantes encontram várias opções de lugares para ficar, além de restaurantes e lojas.
Auroville, Índia: Criada em 1968 para promover a unidade e a paz entre as pessoas, celebrando suas diferentes culturas e espiritualidades, esse lugar foi pensado para ser uma comunidade internacional experimental no sul da Índia.
Qualquer pessoa que compartilhe dos ideais da comunidade pode acessar este local, mas quem quer morar lá precisa ser aceito pelas autoridades.
E para se tornar cidadão local ainda é preciso passar por um “período de teste” de um a dois anos, chamado de status de “Newcomer” (recém-chegado).