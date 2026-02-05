Alho é “mestre dos temperos” e traz benefícios para a saúde

Por Flipar
Esse bulbo comestível de uma planta da família do lírio, nativa da Ásia Central, além de tornar os alimentos mais saborosos, tem sido utilizado para fins de saúde por culturas como a dos egípcios, gregos, romanos, chineses e japoneses.
O consumo constante desse alimento pode combater fungos, bactérias e vírus, controlar a diabetes e até mesmo proteger a pressão arterial.
Este alimento é rico em compostos sulfurados, especialmente alicina, que proporciona o cheiro característico do alho e que é um dos grandes responsáveis pelas suas propriedades funcionais.
Além disso, o alho também é rico em vários minerais que nutrem o organismo, como potássio, cálcio e magnésio.
Ele consta na lista de alimentos funcionais do Ministério da Saúde, por ser rico em sulfetos alílicos, que fortalecem o sistema imunológico e contribuem para reduzir o risco de câncer de cólon.
O consumo frequente de alho também ajuda a diminuir o colesterol, regular a pressão sanguínea, combater fungos e bactérias no organismo e proteger o coração.
Devido à ação antioxidante e anti-inflamatória proporcionada pela alicina e pelo enxofre o consumo de alho ajuda a proteger as células do cérebro e a diminuir os danos causados ??pelos radicais livres.
Uma alimentação balanceada potencializa esses resultados, fazendo todos os alimentos trabalharem em conjunto para o bem do nosso metabolismo.
O usuário pode preparar chá de alho ou água de alho, que, quando consumidos frequentemente ajudam a diminuir o colesterol e a proteger o coração.
O alho era considerado uma planta medicinal pelos povos antigos e destaca-se entre as hortaliças como fonte dos sais minerais potássio e zinco e das vitaminas B1 e B6.
Entre os benefícios do alho, ainda estão sua função termogênica, sua capacidade de combater gripes e resfriados e até mesmo sua propriedade antiqueda para os casos de queda de cabelo devido à inflamação do couro cabeludo.
Ultimamente, tem se popularizado o consumo diário de alho antes de dormir. Especialistas do site The Garlic Farm, que representa um empreendimento britânico especializado na produção e venda desse ingrediente, destacam que a prática pode ser benéfica, pois ele pode atuar como relaxante natural.
Quando na forma de bulbo ou com os ?dentes? soltos, o alho deve ficar em condição ambiente, desde que em local arejado, seco e escuro. A umidade faz com que estrague rapidamente e não é recomendado que seja guardado com casca na geladeira.
O alho é uma das plantas mais antigas cultivadas no mundo. Originário da Ásia Central, ele chegou ao Brasil com os portugueses na época do descobrimento. Existem diferentes tipos como o chinês (branco) e o exótico alho negro.
Diferentemente do parece, o alho negro não é uma outra espécie de hortaliça, mas um processo de tratamento térmico, sem aditivo ou conservante, que pode durar até 40 dias de maturação.
De acordo com a ANAPA (Associação Nacional dos Produtores de Alho), apesar dos alhos de origem distintas apresentarem colorações brancas nas cascas, somente o brasileiro apresenta bordas arroxeadas nas cascas de cada dente, enquanto no alho chinês as bordas são amarronzadas.
O pão de alho é uma das estrelas do churrasco. Além das carnes e uma boa cervejinha, esse quitute faz sucesso e não pode faltar em um evento gastronômico (à base de carne) perfeito.
Apesar da ampla difusão do alho enquanto tempero na culinária, a hortaliça pode se transformar em outras opções. Uma delas é como petisco em conserva, assado no forno e ainda ser usado como ingrediente para deliciosas geleias e pastinhas.
O alho-poró, apesar de também ser chamado de alho francês, é originário do leste do Mediterrâneo e do oriente médio. Da mesma família do alho e da cebola, esse vegetal pode ser consumido cru ou cozido emprestando sabor e aroma para diversas receitas.
O vegetal contém cálcio, ferro, potássio, magnésio e cobre, substâncias essenciais para a saúde da estrutura óssea, muscular e do sistema cardiovascular. Tem também vitamina C, que fortalece a imunidade, faz bem para a saúde da pele e auxilia na absorção do ferro.
Para obter os seus benefícios, deve-se consumir um dente de alho fresco por dia. Uma dica para aumentar o seu poder benéfico é picá-lo ou amassá-lo, assim como deixá-lo descansando por 10 minutos antes de usar.
O alho pode ser usado para temperar carnes, saladas, molhos e macarrão. Ele se insere na família dos condimentos acres. Pode ser utilizado de diversas formas: cru, refogado, picado, em rodelas, etc, conforme os gostos, que são pouco unânimes.
Antes de colocar os dentes na terra na busca por seu plantio, é preciso separá-los com cuidado. As raízes e os dentes devem ficar cobertos, mas de forma superficial, com apenas a parte verde para fora. Esse dente vai servir como nutriente para o crescimento da planta.
O alho tem referência direta a ideia de afastar o mal. Dessa forma, é conhecido por “absorver” as impurezas dos ambientes ao redor e, no misticismo, serve como um amuleto para proteção pessoal contra energias maléficas.
O alho desde a antiguidade é visto como um gerador de proteção. Histórias sobre afastar vampiros são bastante populares, inclusive em filmes e séries. Ele, portanto, é um ótimo absorvente de energias negativas e pode ser usado em diversas simpatias populares.