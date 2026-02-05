Por Flipar
Para aproveitar todos os nutrientes e sabores, Ã© necessÃ¡rio variar o consumo de acordo com as necessidades individuais. E preparando acompanhamentos que combinem com o pescado.
Veja os principais peixes consumÃveis, seus benefÃcios para a saÃºde e como incorporÃ¡-los em uma rotina alimentar saudÃ¡vel e equilibrada.
A tilÃ¡pia ainda Ã© uma boa fonte de vitaminas do complexo B, que ajudam a controlar o sistema nervoso, e potÃ¡ssio, que ajuda a regular a pressÃ£o arterial.
Panga: Esse peixe costuma ser Ã³timo para crianÃ§as por conta de seu sabor e textura leves.
AlÃ©m disso, o panga jÃ¡ Ã© vendido sem espinhas e pode ser preparado de diversas formas diferentes. Confira agora alguns peixes de Ã¡gua salgada!
SalmÃ£o: Frequentemente encontrado em Ã¡guas frias de naÃ§Ãµes nÃ³rdicas, o salmÃ£o Ã© um verdadeiro tesouro repleto de Ã´mega 3 e outros lipÃdios.
Atum: O consumo do atum em lata requer atenÃ§Ã£o. Por ter muito sÃ³dio e mercÃºrio em sua composiÃ§Ã£o, Ã© necessÃ¡rio consumir com moderaÃ§Ã£o e sempre lavar muito bem antes de servir.
Por outro lado, o atum Ã© uma Ã³tima fonte de minerais, proteÃnas, Ã´mega 3 e vitaminas que fazem bem para o corpo.
Sardinha: Assim como o atum, a sardinha Ã© outro tipo de peixe muito conhecido pela sua versÃ£o em lata. As recomendaÃ§Ãµes para lavar bem tambÃ©m valem aqui.
Com muitos benefÃcios, a sardinha Ã© rica em cÃ¡lcio, selÃªnio, ferro, vitamina B12 e Ã´mega 3.
Esse peixe costuma combinar muito bem com limÃ£o e tambÃ©m conta com Ã´mega 3, que traz diversos benefÃcios para a saÃºde.
O sabor do caÃ§Ã£o tambÃ©m costuma ser acentuado e com uma textura bem macia.
AlÃ©m disso, o bacalhau Ã© um Ã³timo peixe para quem quer reequilibrar o colesterol e melhorar a saÃºde cardiovascular.
Ã‰ possÃvel obter benefÃcios para a saÃºde por meio do consumo equilibrado de vÃ¡rias espÃ©cies de peixes, tanto de Ã¡gua doce quanto de Ã¡gua salgada.
No entanto, os peixes de Ã¡guas salgadas, especialmente aqueles que habitam em Ã¡guas mais profundas, geralmente apresentam uma concentraÃ§Ã£o mais elevada desse nutriente.
Para quem procura por peixes sem espinhas, ideal para crianÃ§as por exemplo, as principais sugestÃµes sÃ£o: TilÃ¡pia, CaÃ§Ã£o, Merluza e Linguado.
Outra dica importante Ã© que, para que os peixes sejam consumidos de uma forma mais saudÃ¡vel, opte por fazÃª-los assados, cozidos, grelhados ou cozidos no limÃ£o. Bom apetite!