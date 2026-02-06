95 anos do nascimento de James Dean: mito eterno de rebeldia da juventude

Nascido em 8/2/1931 em Marion, no estado de Indiana, James Byron Dean enfrentou dificuldades emocionais na infância. Afinal, perdeu a mãe e foi criado pelos tios. A experiência moldou sua sensibilidade, já que desde cedo mostrava interesse por artes. Ao crescer, se refugiou no teatro escolar, onde começou a revelar o talento que mais tarde o levaria ao estrelato.