Fábio Porchat estreia como apresentador de série da Prime Video

Por Flipar
Na competição, comediantes permanecem confinados por seis horas com o objetivo de provocar o riso dos adversários sem perder a própria seriedade. Quem ri é eliminado, e o vencedor garante 350 mil reais em doações para uma instituição.
Tom Cavalcante, responsável pela apresentação nas temporadas anteriores, retorna ao formato desta vez como competidor, participando das dinâmicas ao lado dos demais humoristas convidados.
A nova edição é tratada como um ?all stars?, pois reúne nomes que se destacaram em temporadas passadas. O elenco inclui Gregório Duvivier, Fabiana Karla, Ed Gama, Luciana Paes, Rafael Infante, Flávia Reis, Suzy Brasil, Estevam Nabote e Igor Guimarães.
Segundo Porchat, o maior desafio da competição consiste em provocar o riso dos colegas enquanto mantém a própria seriedade. Ele também afirmou que as eleições e Copa do Mundo devem ampliar o material para piadas.
Além disso, defendeu a continuidade do formato e sugeriu futuras temporadas com diferentes perfis de humoristas, incluindo nomes populares da internet e veteranos do humor brasileiro.
Iniciou a carreira artística em apresentações teatrais e participou da peça ?Infraturas?, em 2003. No ano seguinte, apresentou uma esquete autoral no ?Programa do Jô?, experiência que influenciou a decisão de seguir na atuação.
Entre 2006 e 2009 integrou a equipe de roteiristas do programa ?Zorra Total?, na TV Globo. Posteriormente participou de produções televisivas como ?Junto e Misturado?, ?Esquenta? e ?A Grande Família?.
Participou do filme ?Porta dos Fundos: Contrato Vitalício?, de 2016, comédia que acompanha Miguel, interpretado por Gregório Duvivier, e Rodrigo, interpretado por Fábio Porchat, parceiros que assinam contrato vitalício após prêmio internacional e enfrentam consequências anos depois.
Também atuou em filmes como ?Vai que Dá Certo?, ?Meu Passado Me Condena?, ?O Concurso?, ?Entre Abelhas?, ?Como se Tornar o Pior Aluno da Escola? e ?Evidências do Amor?.
Também fez dublagens de filmes como ?Frozen: Uma Aventura Congelante? e ?Angry Birds: O Filme?.
Apresentou o talk show ?Programa do Porchat?, exibido entre 2016 e 2018 na Record TV.
Desde 2018 comanda o programa ?Que História É Essa, Porchat??, no canal GNT, com relatos pessoais de convidados.
Na vida pessoal, foi casado com Nataly Mega entre 2017 e 2023. O término ocorreu após divergências sobre o desejo de ter filhos, já que Porchat não queria ser pai.
Em 2023 assumiu relacionamento com a humorista Priscila Castello Branco.