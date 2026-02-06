Breno Ferreira é confirmado em “Quem Ama Cuida”, nova novela das nove da Globo

Por Flipar
A produção tem estreia prevista para maio e substituirá ?Três Graças? na programação.
A novela acompanha a história de Artur Brandão, interpretado por Antônio Fagundes, um milionário assassinado na noite em que anuncia o casamento com Adriana, jovem cuidadora por quem se apaixona.
Acusada injustamente pelo crime, ela é condenada e encontra apoio apenas em Pedro, filho do advogado responsável por sua sentença. Após seis anos presa, Adriana deixa a cadeia determinada a buscar justiça contra aqueles que a prejudicaram.
Na trama, Breno Ferreira interpretará um personagem coadjuvante diretamente ligado à protagonista Adriana, e será um aliado importante ao longo de uma história marcada por injustiça e vingança.
Nascido no Rio de Janeiro e criado em Salvador, Breno Ferreira iniciou a carreira como jogador de futebol profissional antes de se tornar ator.
Em 2018, integrou o elenco da peça ?Será Que Vai Chover??, dirigida por Orlando Caldeira.
No ano seguinte, participou da série ?Coisa Mais Linda?, da Netflix, no papel de Miltinho.
Na mesma plataforma, atuou nas três temporadas de ?De Volta aos 15?, de 2022 a 2024 como Henrique, melhor amigo de Anita, personagem de Camila Queiroz. Amigos desde a escola, os dois se reencontram anos depois em Paris, na França, em uma nova fase da história.
Entre os trabalhos para o streaming, esteve em ?Manhãs de Setembro?, série filmada no Uruguai em 2020 durante a pandemia de covid-19 e primeira produção do ator para a Amazon Prime Video.
A obra recebeu o Prêmio APCA de melhor série em 2022. Na trama, interpretou Zaki, músico que anima o bar de Roberta, personagem de Clodd Dias, e vive um breve relacionamento com Cassandra, papel de Liniker.
Também integrou o elenco de ?O Presidente?, da Prime Video, filmada no Uruguai em 2021. A produção marcou seu primeiro trabalho em língua inglesa e foi realizada em português, inglês e espanhol, com elenco internacional. O ator interpretou Phillip, personagem ligado ao conflito entre Biafra e Nigéria.
Na série ?Dois Tempos?, lançada em 2023, Breno interpretou Guilherme, um influenciador digital e mixologista.
No mesmo ano, atuou na minissérie ?Amar É para os Fortes?, da Prime Video, que acompanha duas mães em busca de justiça após uma operação policial. Pelo trabalho, recebeu o prêmio de melhor ator em minissérie no PRODU Awards.
O ator também participou de outras produções, como ?Da Ponte pra Lá? e ?Ayô?.
Em 2025, estreou em novelas com ?Beleza Fatal?, primeira produção do gênero da HBO Max, na qual interpretou Álec Paixão, personagem central da trama protagonizada por Camila Queiroz, Camila Pitanga e Giovanna Antonelli.
Integrou o elenco do remake de ?Vale Tudo?, da TV Globo, no papel de André, personagem originalmente vivido por Marcello Novaes. Na história, o personagem era professor da escolinha de pônei da hípica, namorado da estudante Fernanda e amigo de Tiago Roitman..
Breno Ferreira namora a atriz Clara Moneke desde 2024.