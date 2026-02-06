Patrimônio Cultural do Brasil: confira nomes divertidos de blocos carnavalescos

Por Flipar
O “Amoribunda” brinca com as palavras. E faz referência à pessoa moribunda, ou seja, que já está morrendo: não por acaso, a concentração é atrás do cemitério da Vila Mariana, em São Paulo.
E o que dizer do bloco paulistano “Quem Matou Odete Roitman?” Ele foi inspirado na pergunta que embalou a reta final da novela “Vale Tudo”, da Globo, em 1988.
O “Siri com Câimbra” desfila em Rio das Ostras, no litoral fluminense. E nem precisa explicar por que ele entrou na lista dos blocos divertidos.
E o que dizer do “Virilha de Minhoca”? Ele sai no bairro de Bangu, na Zona Oeste. Um dos nomes mais engraçados dos blocos brasileiros.
O “Parei de beber, não parei de mentir” fala por si só: a cerveja está mais do que liberada.
Em Olinda, cidade pernambucana ao lado da capital Recife, há o “Antes Aqui Que na UTI”. O nome fala por si só, além de render uma rima.
Agora, alguns blocos com duplo sentido: “Só o Cume Interessa”, que fica na Urca, no Rio de Janeiro.
“Trema na Linguiça” é outro com nome engraçado. Ele também faz uma referência à acentuação gráfica que não existe mais na palavra linguiça.
O Bloco “Balança Meu Catete” reúne multidões no bairro do Catete, um dos mais tradicionais do Rio, onde fica o palácio que já foi sede da República do Brasil.
O ‘Encosta Que Cresce” é um bloco carnavalesco que desfila no Distrito Federal.
O Bloco Já Comi Pior Pagando anima foliões com marchinhas carnavalescas de diversas épocas. O estilo é marcado por irreverência e alto astral no Rio de Janeiro.