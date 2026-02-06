Quase ninguém imagina: Brasil tem um dos vulcões mais antigos do planeta

Por Flipar
Com 22 km de diâmetro, esse vulcão revela aspectos importantes da história geológica da Amazônia, uma região mais conhecida por sua biodiversidade.
A formação do Vulcão Amazonas está ligada a processos tectônicos complexos, como a interação entre placas oceânicas e continentais, que também geraram ricos depósitos minerais, como ouro e cobre.
Estudos identificaram três grandes períodos de vulcanismo na Amazônia (há 2 bilhões, 1,88 bilhões e 1,78 bilhões de anos).
Apesar de extinto, o Vulcão Amazonas ainda é vital para pesquisas sobre a história da Terra e da América do Sul.
A exploração na região é desafiadora devido à densa floresta, mas avanços tecnológicos ainda podem revelar mais segredos desse passado vulcânico.
Esse não é o único vulcão “escondido” em meio às florestas brasileiras.
Chamado de Complexo Alcalino de Poços de Caldas, é o único do mundo com essas características.
Apesar de mitos sobre um possível “despertar” do vulcão, especialistas afirmam que ele está totalmente extinto, com apenas vestígios de pequenas manifestações vulcânicas posteriores.
Hoje, esse patrimônio geológico impulsiona o turismo, a economia e a identidade da região entre Minas Gerais e São Paulo.
No Brasil, a formação de vulcões é rara devido à localização do país no centro da Placa Sul-Americana, distante de zonas de subdução ou dorsais oceânicas.
Outros exemplos incluem as rochas basálticas da Bacia do Paraná, como as do Parque Nacional de São Joaquim (SC). Atualmente, não há vulcões ativos no país.