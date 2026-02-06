Veja a lista dos 10 filmes mais caros da história do cinema

Por Flipar
Além disso, refilmagens, atrasos, cenários complexos e longos períodos de produção contribuíram para inflar os custos de grandes franquias. Mesmo assim, estúdios continuaram apostando alto na busca por bilheterias globais e relevância cultural.
Por outro lado, nem sempre valores recordes se traduziram em sucesso financeiro ou artístico. Ainda assim, esses projetos simbolizam a ambição de Hollywood e ajudam a entender os rumos da indústria. Veja o Top-10.
?Batman vs Superman: A Origem da Justiça? (2016). O duelo entre os maiores heróis da DC custou 263 milhões de dólares para ser feito.
?Han Solo: Uma História Star Wars? (2018) – Mais um filme da franquia Star Wars a ocupar esse ranking das produções mais caras. O longa que conta a história do anti-herói Han Solo custou 275 milhões de dólares.
“Star Wars: A Ascensão Skywalker” (2019) ? Produzido com orçamento estimado em US$ 275 milhões, o filme teve custos elevados por refilmagens extensas, efeitos visuais complexos e ajustes criativos. A saga foi uma das produções mais caras da história.
“Velozes e Furiosos 10” custou cerca de 340 milhões de dólares com os gastos inflados por causa de salários do elenco, troca de diretor e medidas de segurança necessárias diante da pandemia da Covid.
?Piratas do Caribe: No Fim do Mundo? (2007) – A terceira parte da franquia ?Piratas do Caribe? custou os mesmos 300 milhões de dólares que ?Liga da Justiça?. A diferença é que esse filme veio dez anos antes.
?Liga da Justiça? (2017) – A aguardada reunião dos maiores heróis da DC custou a bagatela de 300 milhões de dólares. Juntos estão Mulher Maravilha, Batman, Super-Homem, Aquaman, Cyborg e The Flash.
?Vingadores: Guerra Infinita? (2018) – A Marvel aparece no alto da lista. A primeira parte da guerra dos heróis contra o vilão Thanos custou 316 milhões de dólares para ser feita.
?Vingadores: Era de Ultron? (2015) – O segundo filme dos Vingadores surpreende pelo orçamento elevado, que superou produções posteriores da franquia.
Filmagens internacionais, elenco ampliado e o uso massivo de efeitos visuais ajudaram a inflar os custos dessa superprodução da Marvel.
?Vingadores: Ultimato? (2019) – Um ano depois, ?Ultimato? pôs fim à saga do vilão com o ?singelo? orçamento de 356 milhões de dólares.
O longa teve um orçamento de 365 milhões de dólares e desde 2015 ocupa o segundo lugar no pódio de filmes mais caros já feitos.
?Piratas do Caribe: Navegando em Águas Misteriosas? (2011) – Já se passaram quase 15 anos sem que outro filme tenha superado o título de produção mais cara da história, ocupado pelo quarto capítulo da franquia Piratas do Caribe.
Ao todo, o custo de produção do longa alcançou cerca de 378,5 milhões de dólares, um valor que se tornou referência quando o assunto é superprodução em Hollywood.