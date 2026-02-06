Uma seleção de clássicos do faroeste americano: conflito, coragem e moralidade

Por Flipar
Com histórias de coragem, conflito e moralidade dura, o faroeste revelou grandes atores e diretores, definindo estilos que atravessaram décadas e seguem influentes na cultura pop.
John Wayne ? Iowa, 26/5/1907 ? Uniu presença imponente e carisma rígido, tornando-se o maior símbolo do faroeste clássico. Marcou ?Rastros de Ódio? e ?Bravura Indômita?. Morreu em 1979, aos 72 anos.
Clint Eastwood ? San Francisco, 31/5/1930 ? Ícone dos westerns spaghetti, deu vida a personagens lacônicos e intensos. Brilhou na trilogia dos dólares e dirigiu o marcante ?Os Imperdoáveis?.
Gary Cooper ? Montana, 7/5/1901 ? Com comportamento contido e nobreza natural, virou referência moral do gênero. Destaque em ?Matar ou Morrer?. Morreu em 1961, aos 60 anos.
James Stewart ? Indiana (Pensilvânia), 20/5/1908 ? Uniu sensibilidade e firmeza, renovando o faroeste psicológico. Marcou filmes com Anthony Mann, como ?Winchester ?73?. Morreu em 1997, aos 89 anos.
Henry Fonda ? Nebraska, 16/5/1905 ? Com postura séria e ética forte, protagonizou clássicos profundos. Brilhou em ?Era Uma Vez no Oeste? e ?As Vinhas da Ira?. Morreu em 1982, aos 77 anos.
Lee Van Cleef ? New Jersey, 9/1/1925 ? Especialista em vilões intensos, tornou-se rosto emblemático dos westerns italianos. Marcou ?O Bom, o Mau e o Feio?. Morreu em 1989, aos 64 anos.
Charles Bronson ? Pensilvânia, 3/11/1921 ? Com olhar duro e silêncio expressivo, virou ícone do faroeste europeu. Destaque em ?Era Uma Vez no Oeste?. Morreu em 2003, aos 81 anos.
Eli Wallach ? Nova York, 7/12/1915 ? Dono de humor ácido e presença marcante, eternizou o Tuco em ?O Bom, o Mau e o Feio?. Morreu em 2014, aos 98 anos.
Claudia Cardinale ? Tunísia, 15/4/1938 ? Uma das grandes presenças femininas do gênero, uniu força e sensibilidade. Marcou ?Era Uma Vez no Oeste?. Morreu em 23 de setembro de 2025, aos 87 anos.
Yul Brynner ? Rússia, 11/7/1920 ? Com magnetismo singular e postura imponente, brilhou em ?Sete Homens e um Destino?. Morreu em 1985, aos 65 anos.
Audie Murphy ? Texas, 20/6/1925 ? Herói de guerra na vida real, levou autenticidade aos papéis de cowboy. Estrelou ?O Terra de Ninguém?. Morreu em 1971, aos 45 anos.
Glenn Ford ? Canadá, 1/5/1916 ? Misturou firmeza e humanidade em dezenas de faroestes. Destaque em ?O Demônio do Gatilho?. Morreu em 2006, aos 90 anos.
Randolph Scott ? Virgínia, 23/1/1898 ? Rosto clássico do western, criou heróis éticos e silenciosos. Marcou parceria com o diretor Budd Boetticher. Morreu em 1987, aos 89 anos.
Kirk Douglas ? Nova York, 9/12/1916 ? Intenso e expressivo, alternou mocinhos e anti-heróis com grande impacto. Atuou em ?Duelo de Titãs?. Morreu em 2020, aos 103 anos.