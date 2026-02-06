Pesquisadora faz história ao chegar em profundidade ‘abismal’ na Fossa de Atacama

Por Flipar
Ele possui uma esfera de proteção contra pressão, e conta com o auxílio de braços robóticos e câmeras e sensores especializados.
A operação durou mais de dez horas, permitindo observações diretas em um ambiente de escuridão absoluta.
Também é relevante para a geologia, proporcionando estudos de zonas de subducção e atividades sísmicas.
Além disso, esse tipo de missão possibilita um entendimento de como a vida nas profundezas influencia os ciclos químicos globais.
A expectativa é que a missão dure em torno de três meses para explorar 700 quilômetros da Fossa de Atacama a partir do navio chinês Tan Suo Yi Hao.
A parceria é estratégica, pois oferece aos cientistas chilenos acesso a tecnologias avançadas que aceleram décadas de pesquisa em poucos meses.
A Fossa de Atacama, entre as placas de Nazca e da América do Sul, é associada a terremotos extremos e tsunamis.
Foram previstos 33 pontos de pesquisa e cerca de 20 mergulhos, dentro do Programa Global de Exploração Hadal da ONU.
Toda a operação é chefiada pela pesquisadora chinesa Du Mengran, apontada pela revista Nature como uma das principais cientistas no ano de 2025.