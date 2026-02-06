Por Flipar
No complexo, a construÃ§Ã£o mais popular Ã© uma vila em forma de torre vermelha, apoiada em um grande rochedo e com mais de 50 metros de altura.
Ela foi erguida durante as dinastias Ming e Qing e possui 12 andares conectados por escadarias Ãngremes.
Um detalhe impressionante Ã© que a torre foi montada sem o uso de pregos, utilizando a tÃ©cnica tradicional chinesa de encaixes, o “doukong”.
Entre os nÃveis, existem pequenos salÃµes, janelas circulares, passagens escondidas e antigas rotas de subida usadas por viajantes.
O complexo fica cercado por uma muralha que foi construÃda apÃ³s a elevaÃ§Ã£o do nÃvel da Ã¡gua devido Ã barragem das TrÃªs Gargantas.
A configuraÃ§Ã£o atual acabou transformando Shibaozhai em uma espÃ©cie de ilha suspensa no meio do Rio YangtzÃ©.
Os visitantes acessam o local atravessando uma ponte que os leva Ã base da muralha protetora.
No topo, fica o PalÃ¡cio do Imperador, onde sÃ£o cultuadas figuras importantes da mitologia chinesa, como Guan Gong e o Imperador de Jade.
O local tambÃ©m guarda mistÃ©rios, como o ?buraco do pato? que, segundo a lenda, Ã© conectado ao rio.
Tem tambÃ©m o Qingyu, uma pedra que supostamente consegue ?prever? o clima pela mudanÃ§a de cor.
De acordo com as crenÃ§as locais, se o monumento ficar Ãºmido e escurecido, os habitantes entendem como sinal de chuva no dia seguinte.
Outro elemento marcante Ã© a ponte do amor, associada a crenÃ§as sobre boa sorte e realizaÃ§Ã£o de desejos.
AlÃ©m de sua dimensÃ£o espiritual, Shibaozhai tem importÃ¢ncia histÃ³rica militar. Isso porque a posiÃ§Ã£o estratÃ©gica do complexo, com acesso restrito, tornava o local um excelente ponto de defesa.
AtÃ© hoje, hÃ¡ restos de um antigo forte e de um canhÃ£o, construÃdos na Ã©poca da dinastia Qing.
Atualmente, o local atrai turistas que chegam de cruzeiros pelo YangtzÃ© ou por terra para conhecer a torre vermelha, o templo suspenso e as vistas panorÃ¢micas do rio.