Heterocromia: famosos que têm um olho de cada cor

Essa condição também pode se manifestar em animais, como gatos, cachorros e cavalos.
A heterocromia pode ocorrer de duas formas principais: a heterocromia completa, quando cada olho tem uma cor diferente – por exemplo, um azul e outro castanho – e a heterocromia parcial, quando um mesmo olho tem duas cores distintas, como uma mancha de outra cor dentro da íris.
A heterocromia pode ser congênita – presente desde o nascimento – ou adquirida, causada por traumas, doenças ou uso de certos medicamentos. Em muitos casos, especialmente quando congênita, é apenas uma característica estética e não afeta a visão. Algumas pessoas famosas têm heterocromia e talvez você não saiba. Confira a seguir!
Alice Eve – A atriz britânica, conhecida por ?Além da Escuridão ? Star Trek?. tem heterocromia completa visível, com um olho azul e o outro verde.
Dominic Sherwood ? O Ator inglês da série ?Shadownhunters? tem heterocromia parcial, apresentando um olho azul e o outro azul mesclado com marrom.
Angelina Jolie – A celebrada atriz de Hollywood apresenta heterocromia setorial em seus olhos ? uma discreta variação de cor dentro da mesma íris, com tons que podem variar entre azul, verde, cinza e castanho dependendo da luz, maquiagem e contexto.
Benedict Cumberbatch – O ator, conhecido por filmes como ?Jogo da Imitação? e ?Álbum de Família, possui heterocromia parcial, com segmentos verdes e outros azuis.
Demi Moore – A vencedora do Globo de Ouro por ?A Substância? tem heterocromia completa, porém para notar é preciso observar atentamente que um olho dela é verde e o outro é castanho.
Henry Cavill – O ator, famoso pelo papel de Superman no cinema, possui heterocromia setorial. Ele tem um olho esquerdo com uma mancha marrom na parte superior, enquanto o restante da íris é azul. Seu olho direito é completamente azul. Essa característica é sutil, mas perceptível em fotos de close-up.
Elizabeth McGovern – A atriz, conhecida por seu papel de Lady Cora Crawley em ?Downton Abbey?, tem heterocromia central, algo bem sutil.
Jane Seymour – A veterana atriz britânica, vencedora do Globo de Ouro de 1996, possui heterocromia completa. Ela nasceu com um olho verde e o outro castanho, o que confere ao seu olhar uma característica única e marcante.
Jennifer Connelly – A atriz de filmes como ?Uma Mente Brilhante? e ?Top Gun: Maverick? apresenta uma forma sutil e bastante charmosa de heterocromia central ? em que cada íris tem mais de uma tonalidade.
Kate Bosworth – A atriz californiana apresenta heterocromia parcial. O seu olho esquerdo é azul claro, enquanto o direito é composto por uma mescla de azul com tom castanho/avermelhado, formando um contraste marcante.
Mila Kunis – A atriz apresenta heterocromia completa. O seu olho esquerdo é verde, e o direito é castanho/avelã. A condição não é congênita. Ela foi causada por uma inflamação crônica na íris que levou à formação de uma catarata e deixou um olho com coloração alterada. Após a cirurgia, sua visão foi restaurada e a heterocromia permaneceu.
Olivia Wilde – A atriz e diretora irlandesa tem heterocromia central. Nos seus olhos, há um anel interno verde-acinzentado contrastando com o azul a cinza escuro da borda externa da íris.
Paris Jackson – A cantora e atriz, filha do astro pop Michael Jackson, tem olhos em tonalidade de azul celestial extremamente claro com bordas escuras, o que dá um aspecto original e fascinante.
Ralph Fiennes – O ator de ?Conclave? tem olhos azuis claros que às vezes parecem verdes ou cinzas dependendo da luz. Muitas publicações dizem que ele tem heterocromia, mas ele jamais falou a respeito.
Simon Pegg – O comediante de filmes como “Todo Mundo Quase Morto” e “Chumbo Grosso” possui heterocromia setorial. Ele já descreveu essa condição como ?um pouquinho mutante?, explicando em um programa que seus ?olhos são azul?cinza, mas no olho direito eu tenho um flash de marrom.?
Robert Downey Jr. – O astro de filmes como ?Homem de Ferro? e ?Oppenheimer? possui heterocromia parcial, onde uma parte da íris de um dos olhos apresenta uma cor distinta da tonalidade predominante.
David Bowie – O ícone da cultura pop, morto em 2016, é um caso que não se enquadra em heterocromia, apesar de muitos achassem que sim. Embora seus olhos parecessem de cores diferentes ? um castanho e o outro verde?acinzentado ?, essa aparência era causada por uma condição chamada anisocoria.
A aniscoria é caracterizada pela diferença no tamanho das pupilas. No caso de Bowie, ele sofreu um ferimento no olho esquerdo em decorrência de uma briga na adolescência, o que resultou em uma pupila permanentemente dilatada nesse olho.