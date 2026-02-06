Empresa chilena com quase 70 anos de história fecha as portas após surto de gripe aviária

Por Flipar
A contaminação de cerca de 300 mil aves forçou o sacrifício de todo o plantel por determinação sanitária, o que comprometeu a cadeia produtiva.
A Avícola y Fundo Chequén tentou continuar operando com a venda de ovos de terceiros, mas enfrentou dificuldades financeiras, incertezas regulatórias e custos elevados, o que inviabilizou a retomada da produção própria.
Nos últimos anos, a gripe aviária tem sido motivo de preocupação em vários lugares do mundo.
A notícia causou temor porque o estado de Iowa é um dos maiores produtores de aves do país.
A doença já atingiu mais de 186 milhões de aves nos Estados Unidos desde 2022 e ultrapassou 1,1 milhão apenas em janeiro de 2026.
Novos surtos também foram registrados em Delaware e na Geórgia, aumentando a preocupação das autoridades.
A enfermidade costuma levar ao abate preventivo de grandes lotes, impactando preços, exportações e a economia, especialmente em estados produtores como Iowa.
O imunizante atua nas mucosas do nariz e dos pulmões, bloqueando o vírus logo na entrada do organismo, e apresentou eficácia superior às vacinas injetáveis tradicionais contra a gripe comum.
Nos testes, feitos com hamsters e camundongos, os animais vacinados tiveram proteção quase total mesmo após alta exposição ao vírus, inclusive aqueles já infectados anteriormente por influenza sazonal.
A iniciativa ganhou força após a detecção do H5N1 em vacas leiteiras nos Estados Unidos, sinal de possível adaptação do vírus a novos mamíferos.
Os próximos passos incluem testes em modelos de tecidos humanos e ajustes para ampliar a proteção contra variantes, com potencial de uso futuro no controle de surtos.