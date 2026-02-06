Conheça a primeira brasileira da célebre marca Gibson de guitarras

Durante a pandemia, Larissa começou a postar vídeos caseiros nas redes sociais. O que parecia apenas diversão rapidamente viralizou: milhões de visualizações e seguidores surgiram em pouco tempo. Com mais de 5 milhões de fãs e 500 milhões de views acumulados, ela se tornou uma das guitarristas mais influentes da nova geração, mostrando que a internet pode ser palco para talentos genuínos.