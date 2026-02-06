Canal da Mancha: símbolo cultural entre Inglaterra e França

O Eurotúnel, inaugurado em 1994, é uma das maiores obras de engenharia moderna. Com 37,9 quilômetros de extensão, é um marco da integração no Velho Continente. Afinal, conecta Folkestone, na Inglaterra, a Calais, na França, passando sob o Canal da Mancha. É usado por trens de passageiros e de carga, permitindo travessias rápidas e seguras, e reduzindo o tempo de deslocamento entre os destinos.