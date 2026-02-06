Arqueólogos encontram túneis secretos cidade que foi rival de Roma

Por Flipar
Os pesquisadores analisaram túneis, canais, cisternas e estruturas hidráulicas que ficavam sob o Santuário de Portonaccio e outras áreas importantes da cidade.
O mapeamento foi possível graças ao uso do rover robótico “Magellan”, um veículo autônomo adaptado de tecnologia de exploração de Marte.
A descoberta é considerada pioneira e amplia o conhecimento sobre Veios, mostrando que sua resistência não dependia apenas das muralhas.
Os dados coletados serão usados para gerar modelos 3D do subsolo de Veios. A expectativa é expandir o conhecimento sobre o importante sítio etrusco.
Hoje em dia, o território de Veios corresponde à comuna de Isola Farnese, que fica no Lácio.
De acordo com as lendas romanas, a cidade foi invadida por meio de um túnel secreto.
Após a conquista, o território de Veios foi anexado ao Estado romano. Embora a cidade etrusca tenha sido destruída, os romanos posteriormente reconstruíram a área.
O sítio é hoje parte do Parque Regional de Veio, e as escavações contínuas revelam importantes vestígios da urbanização etrusca, incluindo necrópoles com tumbas escavadas na rocha.
Entre os achados mais famosos está a estátua do Apolo de Veios, obra-prima da arte etrusca encontrada no antigo Santuário de Portonaccio.