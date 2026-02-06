Ilha do Caribe tem estrada construída à mão por moradores

Antes, as pessoas precisavam se deslocar por trilhas e cerca de 200 degraus de pedra.

Todo o trabalho foi feito sem máquinas, utilizando apenas ferramentas simples e força humana para remover os degraus e cimentar encostas.
A conclusão da estrada transformou a mobilidade da ilha e se tornou um símbolo de determinação e engenhosidade coletiva.

A ilha é dominada pelo Monte Scenery, um vulcão dormente que é o ponto mais alto de todo o Reino dos Países Baixos, com 870 metros.
A ilha se divide em quatro povoados principais: The Bottom, Windwardside, St. John?s e Hell?s Gate.

Uma curiosidade é que a ilha não tem praias de areia, o que contribuiu para a preservação de seu ecossistema.
