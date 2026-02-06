Fácil de fazer, grão-de-bico é nutritivo e combina com diversas refeições

Por Flipar
Rico em proteínas vegetais e fibras, ele é uma excelente opção para quem busca uma alimentação equilibrada, seja para ganho de massa muscular, manutenção da saúde intestinal ou prevenção de doenças.
O homus é um dos pratos mais conhecidos feitos com grão-de-bico. De origem do Sudeste Asiático, essa pasta cremosa é preparada com grão-de-bico cozido, tahine (pasta de gergelim), suco de limão, alho e azeite de oliva.
Seu consumo pode ser feito com pães, vegetais crus ou como acompanhamento para inúmeros pratos. A versatilidade do homus permite que ele seja temperado de diversas formas, incluindo especiarias como cominho, pimenta-do-reino e páprica defumada.
Essa pasta também pode ser usada como base para molhos ou recheios de sanduíches, ampliando ainda mais suas possibilidades na culinária.
O grão-de-bico não é apenas delicioso, mas também traz uma série de benefícios para a saúde. Vamos conhecer alguns deles a partir de agora.
Regula o colesterol: graças às fibras solúveis presentes no grão-de-bico, ele ajuda a reduzir a absorção de gorduras no intestino, contribuindo para o equilíbrio dos níveis de colesterol no sangue.
Isso auxilia na prevenção de doenças cardiovasculares, como aterosclerose, infarto e AVC. Ao reduzir os níveis de colesterol ruim (LDL) e aumentar os de colesterol bom (HDL), o grão-de-bico se torna um aliado importante para a saúde do coração.
Ajuda no ganho de massa muscular: rico em proteínas, o grão-de-bico é uma excelente fonte de aminoácidos essenciais quando combinado com cereais como arroz, pão e macarrão.
Essa combinação melhora a qualidade proteica da dieta, favorecendo a síntese muscular e a recuperação pós-treino. Além disso, ele fornece energia sustentável para atividades físicas, ajudando na performance atlética.
Agora, vamos conhecer outros pratos que podem ser feitos com o legume. O Caldo com grão-de-bico é uma opção nutritiva, preparada com legumes como cenoura, cebola e alho, além de temperos aromáticos como louro e tomilho. Pode ser enriquecido com pedaços de carne ou frango.
Chana masala é um prato indiano que utiliza grão-de-bico cozido em um molho rico em especiarias, como gengibre, alho, cominho e coentro. O resultado é um prato picante e aromático, geralmente servido com arroz ou pães.
O bolo de grão-de-bico é feito com farinha de grão-de-bico, sendo uma alternativa sem glúten. Confere, inclusive, uma textura macia e um sabor levemente adocicado.
A salada de grão-de-bico é uma opção leve e nutritiva, combinando o grão-de-bico com vegetais frescos, azeite e limão. Fácil e simples de fazer!
Prato extremamente presente na culinária árabe e mediterrânea, o cuscuz ganha mais sabor e nutrientes com a adição de grão-de-bico.
Como você viu nesta galeria, o grão-de-bico é um ingrediente incrivelmente nutritivo e versátil, presente em diversas culturas gastronômicas. Seus benefícios são amplamente reconhecidos, tornando-o uma opção valiosa para uma alimentação equilibrada.
Seja em forma de homus, saladas, pratos quentes ou até mesmo sobremesas, o grão-de-bico continua conquistando espaço na culinária global. Incorporá-lo à dieta é uma excelente escolha para melhorar a saúde e diversificar o cardápio com sabores ricos e nutritivos.