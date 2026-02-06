Fácil de fazer, grão-de-bico é nutritivo e combina com diversas refeições

Por Flipar

Rico em proteínas vegetais e fibras, ele é uma excelente opção para quem busca uma alimentação equilibrada, seja para ganho de massa muscular, manutenção da saúde intestinal ou prevenção de doenças.
Martina Nolte wikimedia commons

O homus é um dos pratos mais conhecidos feitos com grão-de-bico. De origem do Sudeste Asiático, essa pasta cremosa é preparada com grão-de-bico cozido, tahine (pasta de gergelim), suco de limão, alho e azeite de oliva.
Benoît Prieur - wikimedia commons

Seu consumo pode ser feito com pães, vegetais crus ou como acompanhamento para inúmeros pratos. A versatilidade do homus permite que ele seja temperado de diversas formas, incluindo especiarias como cominho, pimenta-do-reino e páprica defumada.
Amanthi ganapathi wikimedia commons

Essa pasta também pode ser usada como base para molhos ou recheios de sanduíches, ampliando ainda mais suas possibilidades na culinária.
Imagem gerada por i.a

O grão-de-bico não é apenas delicioso, mas também traz uma série de benefícios para a saúde. Vamos conhecer alguns deles a partir de agora.
wikimedia commons

Regula o colesterol: graças às fibras solúveis presentes no grão-de-bico, ele ajuda a reduzir a absorção de gorduras no intestino, contribuindo para o equilíbrio dos níveis de colesterol no sangue.
Imagem gerada por i.a

Isso auxilia na prevenção de doenças cardiovasculares, como aterosclerose, infarto e AVC. Ao reduzir os níveis de colesterol ruim (LDL) e aumentar os de colesterol bom (HDL), o grão-de-bico se torna um aliado importante para a saúde do coração.
Eloquent Insan - wikimedia commons

Ajuda no ganho de massa muscular: rico em proteínas, o grão-de-bico é uma excelente fonte de aminoácidos essenciais quando combinado com cereais como arroz, pão e macarrão.
Sanjay Acharya wikimedia commons

Essa combinação melhora a qualidade proteica da dieta, favorecendo a síntese muscular e a recuperação pós-treino. Além disso, ele fornece energia sustentável para atividades físicas, ajudando na performance atlética.
Imagem de eladoadam por Pixabay

Agora, vamos conhecer outros pratos que podem ser feitos com o legume. O Caldo com grão-de-bico é uma opção nutritiva, preparada com legumes como cenoura, cebola e alho, além de temperos aromáticos como louro e tomilho. Pode ser enriquecido com pedaços de carne ou frango.
Imagem gerada por i.a

Chana masala é um prato indiano que utiliza grão-de-bico cozido em um molho rico em especiarias, como gengibre, alho, cominho e coentro. O resultado é um prato picante e aromático, geralmente servido com arroz ou pães.
Imagem de marekonline por Pixabay

O bolo de grão-de-bico é feito com farinha de grão-de-bico, sendo uma alternativa sem glúten. Confere, inclusive, uma textura macia e um sabor levemente adocicado.
Imagem de Harinder Singh por Pixabay

A salada de grão-de-bico é uma opção leve e nutritiva, combinando o grão-de-bico com vegetais frescos, azeite e limão. Fácil e simples de fazer!
Imagem de Gert Olesen por Pixabay

Prato extremamente presente na culinária árabe e mediterrânea, o cuscuz ganha mais sabor e nutrientes com a adição de grão-de-bico.
Imagem de pixel1 por Pixabay

Como você viu nesta galeria, o grão-de-bico é um ingrediente incrivelmente nutritivo e versátil, presente em diversas culturas gastronômicas. Seus benefícios são amplamente reconhecidos, tornando-o uma opção valiosa para uma alimentação equilibrada.
Rydia~commonswiki - wikimedia commons

Seja em forma de homus, saladas, pratos quentes ou até mesmo sobremesas, o grão-de-bico continua conquistando espaço na culinária global. Incorporá-lo à dieta é uma excelente escolha para melhorar a saúde e diversificar o cardápio com sabores ricos e nutritivos.
Imagem de Engin Akyurt por Pixabay

