A indicaÃ§Ã£o foi interpretada por crÃticos como uma espÃ©cie de reparaÃ§Ã£o simbÃ³lica, diante de uma trajetÃ³ria sÃ³lida construÃda ao longo de dÃ©cadas em Hollywood, especialmente a partir dos anos 1990.
Apesar do reconhecimento constante por parte da crÃtica especializada, esta Ã© a primeira vez que Lindo aparece entre os concorrentes ao prÃªmio da Academia.Â
A discussÃ£o sobre a ausÃªncia de premiaÃ§Ãµes ao longo de sua trajetÃ³ria ganhou maior destaque em 2020, quando ele ficou de fora da lista de indicados apÃ³s a recepÃ§Ã£o positiva de sua atuaÃ§Ã£o em ?Destacamento Blood?, dirigido por Spike Lee.Â
Delroy Lindo Ã© um ator anglo-americano cuja carreira no cinema e no teatro se estende por mais de cinco dÃ©cadas, marcada por papÃ©is memorÃ¡veis e uma constÃ¢ncia de trabalho que o estabeleceu como um intÃ©rprete muito respeitado de Hollywood.Â
Nascido em 18 de novembro de 1952 na capital britÃ¢nica Londres, Lindo mudou-se ainda jovem para os Estados Unidos e iniciou sua trajetÃ³ria artÃstica nos palcos, onde ganhou prestÃgio antes de se tornar uma presenÃ§a frequente nas telas.
ApÃ³s um perÃodo focado principalmente no teatro durante a dÃ©cada de 1980, que incluiu uma indicaÃ§Ã£o ao prÃªmio Tony por sua atuaÃ§Ã£o em ?Joe Turner?s Come and Gone de August Wilson?, Lindo retornou ao cinema com mais frequÃªncia no inÃcio dos anos 1990.
Em 1992, ele participou de ?Malcolm X?, de Spike Lee, interpretando West Indian Archie, um personagem complexo que confronta o protagonista vivido por Denzel Washington, papel que consolidou sua colaboraÃ§Ã£o com o diretor e chamou a atenÃ§Ã£o da crÃtica.Â
No ano seguinte, em ?Uma FamÃlia de Pernas pro Ar? (1994), tambÃ©m dirigido por Lee, Lindo deu vida a Woody Carmichael, o pai de famÃlia em um retrato afetuoso da vida no Brooklyn dos anos 1970.
Ainda em 1995, ele estrelou ?Get Shorty? como o carismÃ¡tico gangster Bo Catlett, trazendo humor e presenÃ§a marcante a essa comÃ©dia policial que se tornou um clÃ¡ssico cult.Â
No mesmo ano, em ?IrmÃ£os de Sangue?, tambÃ©m de Spike Lee, Lindo interpretou Rodney, um traficante de drogas brutal, oferecendo uma performance intensa que expandiu ainda mais seu alcance dramÃ¡tico.
Em 1996, Lindo pode ser visto em ?O PreÃ§o de um Resgate?, ao lado de Mel Gibson, no papel do agente do FBI Lonnie Hawkins. Dois anos depois, em ?Regras da Vida?, ele interpretou Arthur Rose, um trabalhador de pomares com conflitos morais profundos, em um drama que recebeu ampla aclamaÃ§Ã£o crÃtica.
Ao longo dos anos 2000, sua filmografia continuou diversificada, participando de filmes como ?60 Segundos? (2000), no papel do detetive Roland Castlebeck, e ?O NÃºcleo? (2003), no qual interpretou o Dr. Brazzzelton em um thriller de ficÃ§Ã£o cientÃfica.Â
Em ?Domino? (2005), Lindo assumiu o personagem Claremont Williams em um filme de aÃ§Ã£o estilizado, e em ?Os Exonerados? (2005) ele viveu Delbert Tibbs na dramatizaÃ§Ã£o das histÃ³rias de pessoas exoneradas apÃ³s condenaÃ§Ãµes injustas.
Em 2020, seu papel como Paul em ?Destacamento Blood?, outro trabalho com Spike Lee, foi amplamente elogiado e considerado por muitos como merecedor de indicaÃ§Ãµes premiadas, mesmo que nÃ£o tenha sido reconhecido pela Academia naquela oportunidade.
O reconhecimento tardio veio em 2025 com sua performance como Delta Slim no filme ?Pecadores? (2025), dirigido por Ryan Coogler, papel que rendeu a Lindo sua primeira indicaÃ§Ã£o ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante aos 73 anos.Â
Delroy Lindo Ã© casado com Nashormeh desde 1990. O casal tem um filho, Damiri Lindo, que nasceu em 2001.Â