Linha de sucessão da Monarquia britânica: quem será o próximo a ocupar o trono

2º- Príncipe George de Gales: Filho mais velho do Príncipe William e segundo na linha de sucessão.
Atualmente com 10 anos, ocupa o papel de herdeiro aparente, ocupando a posição que seu pai já desempenhou durante o reinado da Rainha Elizabeth II.
3º- Princesa Charlotte de Gales: Filha mais velha do Príncipe William e terceira na linha de sucessão. No momento, ela ocupa a posição anteriormente ocupada por seu tio, Príncipe Harry.
4º- Príncipe Louis de Gales: Filho mais novo do Príncipe William e quarto na linha de sucessão.
5º- Príncipe Harry, Duque de Sussex: O segundo filho do Rei Charles III é o quinto na fila para ocupar o trono. Sua decisão de se afastar das funções reais o coloca mais abaixo na linha de sucessão, mas ele ainda é um membro da família real.
Existe outra mudança importante no que diz respeito aos reis britânicos. Desde o Ato de Sucessão ao Trono de 1701, o monarca era obrigado a ser membro da Igreja da Inglaterra.
No entanto, essa exigência foi revogada com a Lei de Sucessão à Coroa de 2013.
Membros da realeza que se casam com católicos romanos eram tradicionalmente excluídos da linha de sucessão. No entanto, essa regra também foi alterada com a nova lei de 2013.
Naturalização: Indivíduos que se naturalizam cidadãos estrangeiros podem perder seus direitos de sucessão.
Um adendo: a linha de sucessão pode mudar no futuro devido a nascimentos, mortes, casamentos, divórcios ou abdicações.
Se o rei ou a rainha não puderem comparecer a eventos públicos ou cumprir outras responsabilidades, outra pessoa é escolhida para fazer isso em nome deles, chamada de regente.