Professora brasileira recebe reconhecimento inédito na educação mundial

Por Flipar
O prêmio destacou sua atuação na educação pública brasileira e sua influência em políticas educacionais e projetos sociais. “Eu senti que aquilo era a coroação de toda uma jornada. De todo um esforço em defesa da educação pública”, disse.
Que os professores são essenciais para a formação educacional das pessoas, todos sabem. Mas alguns profissionais tiveram papel decisivo em transformações na sociedade. Veja alguns nomes de peso.
Paulo Freire (1921-1997) – O educador e filósofo foi um dos responsáveis pela criação da Teoria Crítica. Paulo implementou um método de alfabetização no Brasil. A partir de palavras-chave, jovens e adultos foram alfabetizados em 45 dias.
Anísio Teixeira (1900 ? 1971) – Um dos mais importantes defensores ao direito à educação no Brasil.
Para Anísio, a escola é espaço de democratização, com a função de garantir o pensamento livre dos estudantes. O educador criou a primeira experiência bem-sucedida de educação integral no Brasil: o Centro Educacional Carneiro Ribeiro.
José Mário Pires Azanha (1931- 2004) – O professor dedicou mais de 50 anos ao ensino público.
Azanha também foi pesquisador, intelectual e homem de ação para os assuntos que envolviam a educação. Reformou a Educação em 1967, quando dividiu o então ensino primário em dois níveis.
Darcy Ribeiro (1922-1997) – Um dos principais antropólogos e pensadores da educação no Brasil. Darcy foi grande defensor da escola pública com atenção integral aos estudantes.
Durante a ditadura, quando foi exilado, contribuiu com reformas e discussões educacionais em diferentes países. Já de volta, no governo de Leonel Brizola, implantou os Centros Integrados de Ensino Público (CIEPs) no Rio de Janeiro.
Maria Nilde Mascellani (1931?1999) – Uma das idealizadoras das Classes Experimentais, proposta que fortalecia a autonomia dos educandos e envolvimento na gestão escolar. Mesmo sobre pressão da ditadura, resistiu e insistiu na proposta libertária da escola autônoma.
Florestan Fernandes (1920-1995) – educador e sociólogo foi outro a defender fortemente a educação integral no país.
Florestan se destacou enfatizando a sua capacidade de transformar a sociedade. Para ele, a escola seria a instituição prioritária de fortalecimento da “cultura cívica”. Florestan combatia racismo, intolerância e opressão.
Dermeval Saviani – Implementou, ao lado de José Carlos Libâneo, a Teoria Crítica-Social dos Conteúdos. Essa teoria afirma que a escola deve levar os alunos à reflexão. O estudo contrariava a ditadura implementada na época.
Yvonne Bezerra de Mello – Criou a Escola Uerê, na favela da Maré. O projeto com o objetivo de ensinar crianças e adolescentes com dificuldade de aprendizado devido aos traumas do convívio diário com a violência.
Débora Seabra – Primeira professora com síndrome de Down do Brasil, chegou a ser agredida durante o magistério, além de passar por constrangimentos. Lançou o livro “Débora Seabra conta histórias” e ganhou o prêmio Darcy Ribeiro de Educação, em 2015.
Doani Bertan – Escolhida entre os 10 melhores professores do mundo em 2020 pelo Global Teacher Prize. Doani foi reconhecida por dar aulas de ensino bilíngue de libras (Língua Brasileira de Sinais) e português.