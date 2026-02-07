Coreia do Sul tem plano ousado para enfrentar o avanço do mar

O aumento do nível do mar é um dos efeitos mais alarmantes do aquecimento global e pode causar impactos significativos em regiões costeiras. E as cidades flutuantes são uma das saídas que estão sendo imaginadas para a proteção dos habitantes.

Pete Linforth por Pixabay

De acordo com especialistas, se o nível do mar subir 1,8 metro nos próximos 100 anos, cidades litorâneas inteiras ao redor do mundo podem ser inundadas.
pexels

Um estudo recente alerta que mais de 1 bilhão de pessoas que vivem em áreas costeiras poderiam ser afetadas por inundações em 2100.
Smart World pexels

Mesmo que a temperatura suba no máximo 1,5°C, os níveis dos mares continuarão a crescer. Segundo um relatório da ONU sobre o clima, o aumento do nível do mar pode causar um “êxodo de proporções bíblicas”, com a migração em massa de milhões de pessoas que vivem em regiões costeiras.
Markus Spiske pexels

Projeções feitas por pesquisadores foram exibidas no site ?Climate Central? e são assustadoras. Em uma delas, por exemplo, é possível ver o Rio de Janeiro inundado caso a temperatura suba 4°C até o fim do século.
Mario Roberto Duran Ortiz - wikimedia commons

Em Bangladesh e Vietnã, metade da população poderia ser dizimada. China, Índia e Indonésia também passariam pelo mesmo problema.
Shahriar Tonmoy pexels

Áreas naturais, como parques, e regiões urbanas inteiras poderiam ser transformadas em lagos e pântanos.
bobmann por Pixabay

As consequências seriam devastadoras para as populações locais, incluindo perda de casas, empregos, migração em massa e aumento da pobreza.
Kelly Pexels

Além disso, o aumento do nível do mar pode causar erosão do solo e danos a ecossistemas costeiros, afetando a biodiversidade local e comprometendo a segurança alimentar de muitos lugares.
Bruna Finelli pexels

Os especialistas ressaltam que é preciso adotar medidas urgentes para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e frear o aquecimento global, a fim de evitar consequências ainda mais catastróficas no futuro.
Pixabay

O derretimento das plataformas de gelo na Antártida e Groenlândia está hoje na taxa de 150 e 280 bilhões de toneladas, respectivamente, e precisa de soluções imediatas para ser revertido.
Mario Hagen por Pixabay

Um estudo do Centro IBS de Física Climática, na Coreia do Sul, aponta que as emissões de carbono devem ser zeradas até 2060. ?Se falharmos em atingir a meta de emissões, as geleiras vão desintegrar e derreter em um ritmo acelerado?, alerta Axel Timmermann, diretor do Centro IBS.
Marcin Jozwiak pexels

Ele destaca ainda que se nenhuma ação for tomada, o nível dos mares pode subir 100 centímetros nos próximos 130 anos.
Splash of Rain/Pexels

O Fórum Econômico Mundial aponta que Brasil, China, Estados Unidos, Índia, Egito, Países Baixos, Austrália, Nova Zelândia e diversas ilhas do Oceano Pacífico estão entre os países que mais seriam afetados pelo aumento.

Symeon Ekizoglou/Pexels

Para minimizar o problema, comunidades costeiras teriam de adotar medidas como a construção de barreiras de proteção, plantio de mangues para proteger a costa e realocação de casas e comércios para áreas distantes dos locais mais afetados, por exemplo.
Daniel Barrientos pexels

Outra medida possível seria o incentivo à mudança de práticas agrícolas e industriais que aumentem a poluição do ar e da água.

Shahadat Hossain pexels

Na China, as cidade de Xangai e Tianjin correm sérios riscos de serem inundadas, como é possível ver nas projeções do “Climate Central”..
Reprodução Climate Central

Na Índia, a cidade de Mumbai é particularmente vulnerável, com a ameaça de tempestades e inundações severas.
Reprodução Climate Central

Os Países Baixos têm investido em tecnologias de proteção contra inundações, já que convivem com esse problema há séculos. No entanto, o aumento do nível do mar pode representar um desafio ainda maior no futuro.
Shane Aldendorff pexels

