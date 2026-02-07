Camélias: a flor que uniu beleza, história e transformação social

Por Flipar

Originárias do Leste da Ásia, especialmente China, Japão e Coreia, as camélias são cultivadas há séculos. Nessas regiões, possuem forte valor cultural.
Imagem de Etienne GONTIER por Pixabay

O nome da flor homenageia o botânico e missionário Georg Joseph Kamel. A denominação científica se consolidou no século XVIII.
Domínio público

As camélias pertencem a arbustos ou pequenas árvores de folhas verdes e brilhantes. A folhagem densa contribui para o visual ornamental da planta.
Imagem de Martin Mekatrig por Pixabay

Existem centenas de espécies e milhares de variedades de camélias. Essa diversidade permite flores de diferentes tamanhos, formas e cores.
Imagem de Shirley Hirst por Pixabay

As flores podem ser simples, semidobradas ou totalmente dobradas. Algumas variedades lembram rosas pela sobreposição delicada das pétalas.
Imagem de filibgiglio por Pixabay

As cores mais comuns são branco, rosa e vermelho, mas há variações mescladas. Cada tonalidade costuma carregar simbolismos distintos.
Pixabay

A floração ocorre, em geral, no outono e no inverno, período em que poucas plantas florescem. Isso aumenta o valor paisagístico da camélia.
Kowloonese wikimedia commons

As camélias preferem clima ameno, solo ácido e boa umidade. Locais com meia-sombra costumam favorecer um desenvolvimento saudável.
Imagem de NoName_13 por Pixabay

No jardim, são usadas como plantas isoladas, cercas vivas ou em conjuntos ornamentais. Também se adaptam bem a vasos grandes.
Alvesgaspar wikimedia commons

No Brasil, a camélia ficou ligada à história do abolicionismo. Tornou-se símbolo de liberdade e resistência no século XIX.
Monocromatico wikimedia commons

Apesar da aparência delicada, a planta é relativamente resistente quando bem cuidada. Pode viver muitos anos no mesmo local.
Alvesgaspar wikimedia commons

Culturalmente, a camélia simboliza beleza, respeito e longevidade em países asiáticos. No Ocidente, ganhou associações românticas e literárias.
Imagem de Kieran Somerville por Pixabay

A Dama das Camélias é um romance publicado em 1848 que retrata a relação intensa entre Marguerite Gautier, uma cortesã parisiense, e o jovem Armand Duval. A obra aborda amor, sacrifício e hipocrisia social.
Divulgação

O filme A Dama das Camélias, estrelado por Greta Garbo, levou a história ao cinema com forte carga emocional e visual refinado. A adaptação enfatiza o drama romântico e o conflito entre sentimento e reputação.
Divulgação

