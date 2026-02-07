Conforto e paisagem: Fascinantes viagens de trem pelo mundo

Por Flipar
Ao todo, mais de 300 mil leitores votaram para escolher os melhores da edição 2024. Entre os critérios, eles avaliaram a qualidade das acomodações, comida, serviço, itinerários e valor. Confira agora quais foram os 5 primeiros!
5º) Royal Canadian Pacific (pontuação do leitor: 85,67): Considerado um dos trens de luxo mais exclusivos do Canadá, o Royal Canadian Pacific oferece uma viagem pelos deslumbrantes cenários das Montanhas Rochosas.
Com um ambiente luxuoso e histórico, é ideal para quem busca uma experiência íntima e sofisticada, explorando a beleza natural do oeste canadense.
A viagem tem várias experiências exclusivas e gastronomia requintada. Um dos pacotes mais populares inclui uma viagem de cinco dias pelas montanhas canadenses.
A exclusividade é tanta que são apenas 24 vagas com preços que partem de R$ 56 mil por pessoa! Que tal?
4º) Napa Valley Wine Train (pontuação do leitor: 86,50): Este trem percorre a região vinícola do Napa Valley, na Califórnia (EUA), proporcionando uma experiência única para amantes de vinho e gastronomia.
A bordo deste trem, os passageiros podem desfrutar de uma jornada relaxante pelas vinícolas da Califórnia, com degustações exclusivas e paisagens deslumbrantes.
Ao todo, o Napa Valley Wine Train conta com 14 experiências sofisticadas a bordo de dois trens luxuosos.
Os passeios podem levar de 2 horas e meia a 6 horas, alguns deles com workshops para quem quer aprender mais sobre vinhos.
3º) Rocky Mountaineer (pontuação do leitos: 87,37): Reconhecido mundialmente, o Rocky Mountaineer oferece uma experiência incomparável pelas paisagens montanhosas do oeste canadense.
Com vagões panorâmicos equipados com cúpulas de vidro, os visitantes têm vistas deslumbrantes das montanhas, dos vales verdejantes e dos rios cristalinos.
O serviço de bordo é refinado, com refeições de alta qualidade inspiradas na culinária canadense, e os funcionários são conhecidos por suas histórias e comentários informativos sobre as regiões ao redor.
O Rocky Mountaineer é um trem diurno, o que significa que ele para durante a noite para que os passageiros descansem em hotéis locais e não percam as paisagens durante o percurso.
2º) British Pullman, a Belmond Train (pontuação do leitor: 91,11): Operado pela Belmond, o British Pullman leva os passageiros em uma viagem no tempo pela Inglaterra.
Partindo de Londres, este trem icônico é decorado no estilo Art Déco dos anos 1920 e 1930, com detalhes luxuosos e artesanais em seus vagões.
Cada vagão tem sua própria história, tendo transportado membros da realeza e celebridades. Os roteiros variam e incluem passeios a destinos históricos como o Castelo de Canterbury e a cidade de Bath, além de refeições requintadas servidas a bordo.
Alguns passeios incluem chá da tarde, champanhe e até uma história imersiva, em que os passageiros precisam desvendar um assassinato de mentirinha dentro do trem.
1º) Venice Simplon-Orient-Express (pontuação do leitor: 92,75): Com uma reputação lendária, o Venice Simplon-Orient-Express é um dos trens mais glamourosos e exclusivos do mundo.
As cabines são verdadeiras obras de arte, com decoração inspirada nos anos 20 e 30. As rotas incluem passagens por cidades como Berlim, Budapeste, Londres, Istambul, Paris, Praga, Viena, Veneza, Verona e outras.
As cabines são decoradas em estilo clássico e incluem um serviço impecável, que inclui refeições gourmet servidas em porcelana fina e cristais.
Só tem um porém: quem quiser desfrutar dessa viagem no tempo cheia de mordomias pode ter que desembolsar mais de R$ 100 mil a depender do roteiro. E aí, vale?