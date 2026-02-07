Casal funda empresa de luxo de motorhome no Brasil

Por Flipar
A empresa também iniciou a produção de modelos maiores com chassi, acomodando até seis pessoas, com valores a partir de R$ 570 mil.
Os motorhomes, também conhecidos como RVs (Recreational Vehicles) são símbolos de liberdade, mobilidade e uma filosofia de vida que valoriza o contato direto com a natureza.
A palavra “motorhome” é uma abreviação de “motorized home” (casa motorizada, em inglês), e descreve veículos projetados para oferecer estrutura habitacional completa: cama, cozinha, banheiro etc.
Hoje, além dos EUA, a cultura do motorhome também é forte em países como Canadá, Austrália, Nova Zelândia e em alguns lugares da Europa.
Diferente do turismo tradicional, onde hotéis e itinerários fixos predominam, os viajantes de motorhome podem acordar com uma vista para as montanhas, passar a tarde à beira de um lago e dormir sob as estrelas num deserto.
Essa flexibilidade atrai desde aposentados em busca de novas experiências até jovens nômades digitais que trabalham remotamente.
Nos EUA, por exemplo, o conceito de “RV living” (vida em veículos recreativos) é tão difundido que muitas famílias vendem suas casas e passam a viver permanentemente na estrada.
Apesar das vantagens, a vida em um motorhome exige adaptação. Espaço limitado, manutenção do veículo e logística (como abastecimento de água e energia) são desafios constantes.
Muitos adotam o minimalismo, levando apenas o essencial, e investem em tecnologias sustentáveis, como painéis solares e sistemas de reciclagem de água.
Além disso, regulamentações variam conforme o país?enquanto nos EUA e Europa há infraestrutura consolidada (como acampamentos com eletricidade e esgoto), em outros lugares, como o Brasil, a cultura ainda está em crescimento, exigindo mais planejamento.
A cultura motorhome já inspirou filmes como “Nomadland” (2020), que retrata a vida de pessoas que vivem em RVs, e séries como “Breaking Bad” (2008-2013), na qual um desses veículos é cenário central.