‘Videntes’ que ganharam fama: farsa ou dom da premonição?

Por Flipar
Nostradamus (1503-1566) – Nostradamus foi um astrólogo e vidente francês que escreveu previsões enigmáticas em versos, publicadas no livro Les Prophéties.
Suas profecias, embora interpretadas de várias maneiras, são creditadas por muitos como previsões de eventos históricos, incluindo a Revolução Francesa (foto), a Segunda Guerra Mundial e até a morte recente do Papa Francisco.
Edgar Cayce (1877-1945) – Conhecido como o “Profeta Adormecido”, Edgar Cayce era um vidente americano que afirmava ter visões enquanto estava em estado de transe.
Ele ganhou fama por suas leituras sobre saúde e por previsões de eventos, como a queda da bolsa de 1929 (foto) e a Segunda Guerra Mundial.
Baba Vanga (1911-1996) – Vidente búlgara cega, Vangelia Pandeva Dimitrova, conhecida como Baba Vanga, é lembrada por suas previsões detalhadas sobre eventos globais.
Entre previsões atribuídas a elas, estão o acidente nuclear de Chernobyl (foto), os ataques de 11 de setembro e o tsunami de 2004.
Jeane Dixon (1904-1997) – Dixon foi uma astróloga e vidente americana famosa por prever a morte do presidente americando John F. Kennedy e o nascimento de líderes influentes. Publicou livros e tornou-se uma personalidade midiática nos EUA, embora também tenha tido previsões imprecisas que atraíram críticas.
Sylvia Browne (1936-2013) – Americana muito popular, que afirmava ter habilidades psíquicas desde a infância. Era convidada com frequência para entrevistas e também apresentava o seu próprio programa. Porém, apesar de ter muitos seguidores, ela errou tantas vezes que caiu em descrédito com diversos analistas.
Allison DuBois – Médium americana e inspiração para a série de TV Medium. DuBois afirma ter ajudado a polícia em casos criminais, e seu trabalho é focado em comunicação com espíritos, o que atraiu muita atenção da mídia.
Inri Cristo – Um vidente brasileiro que afirma ser a reencarnação de Jesus Cristo. Inri é conhecido por suas previsões e discursos controversos sobre a sociedade, e seu visual característico, imitando a figura de Cristo, o torna uma figura excêntrica e polêmica.
William Lilly (1602-1681) – Astrólogo inglês do século XVII que previu eventos marcantes na Inglaterra, incluindo o Grande Incêndio de Londres de 1666. Ele é considerado um dos primeiros astrólogos modernos e foi consultado por figuras importantes de sua época.
Tia Neiva (1925-1985) – Fundadora da doutrina espiritual Vale do Amanhecer no Brasil, Tia Neiva é conhecida por suas visões e pela criação de uma comunidade que mistura elementos do Espiritismo e de várias religiões. Ela afirmava ter visões que a orientaram.
Alguns atores e atrizes interpretaram videntes no cinema. O tema costuma ter uma linha de suspense e investigação. Veja alguns artistas que tiveram esse tipo de papel.
Whoopi Goldberg – O Sexto Sentido (1999) – Encarna Oda Mae Brown, uma médium excêntrica que ajuda o espírito de um homem assassinado a se comunicar com sua namorada. A atuação de Whoopi foi icônica e lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante.
Cate Blanchett – O Dom da Premonição (2000) – Interpreta Annie Wilson, uma vidente em uma pequena cidade que usa seus poderes para ajudar a polícia em um caso de assassinato. Ela é uma das poucas pessoas da cidade com habilidades psíquicas e enfrenta ceticismo e preconceito.
Nicolas Cage interpretou um vidente no filme “Next” (2007). Ele é Cris Johnson, homem com a habilidade de ver alguns minutos no futuro. Cris trabalha como mágico em Las Vegas, mas esconde seu dom para evitar a atenção do governo.