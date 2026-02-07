Pesquisa aponta as cidades históricas mais atraentes do Brasil

Por Flipar
Este caminho era fundamental, entre os séculos 17 e 18, para o transporte de ouro e outras mercadorias entre os principais centros urbanos do Sudeste do Brasil.
A cidade faz parte do Sítio Misto Paraty e Ilha Grande, reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco, pela união de cultura e biodiversidade.
É que, além do Centro HIstórico, Paraty tem uma natureza exuberante, com belas praias e áreas verdes preservadas. A cidade também é bastante procurada para ecoturismo.
2º lugar – SALVADOR ( Bahia) – A única capital de um estado que foi citada entre as cinco cidades históricas da pesquisa. Fundada em 1549, Salvador é uma das cidades mais antigas do continente americano. Foi fundada por Tomé de Souza ainda na implantação do Governo-Geral do Brasil pelo Império de Portugal.
O Centro Histórico de Salvador é conhecido pela sua arquitetura colonial portuguesa com monumentos históricos que datam do século XVII até o início do século XX. Destaque para o famoso Largo do Pelourinho, é Patrimônio Mundial pela Unesco desde 1985.
Destacam-se em Salvador belas igrejas, como a de São Francisco, na Praça Anchieta.
Salvador tem uma cidade alta e uma cidade baixa, duas regiões da cidade que se unem não apenas pelas ruas, mas também pelo famoso Elevador Lacerda, inaugurado em 1873, e restaurado duas vezes (em 1930 e 1997). É o primeiro elevador urbano do mundo e tem 72 metros.
3º lugar – PETRÓPOLIS (Região Serrana do Rio de Janeiro) – Ali morou a Família Imperial de Dom Pedro II.
O centro histórico abriga o Museu Imperial, com mais de 300 mil itens do império brasileiro, incluindo o trono e a coroa.
Destaca-se também a beleza natural. Petrópolis fica no topo da Serra da Estrela, que faz parte do conjunto montanhoso da Serra dos Órgãos. Uma paisagem deslumbrante.
4º lugar – OURO PRETO (Minas Gerais) – Fundada em 1711 por bandeirantes que uniram diversos arraiais, a cidade já tem no nome o ouro que marcou um dos principais ciclos da economia do Brasil.
A Cidade Histórica foi o primeiro sítio brasileiro considerado Patrimônio Mundial pela UNESCO (em 1980). Foi considerada patrimônio estadual em 1933 e monumento nacional em 1938.
5º lugar – TIRADENTES (MG) – O município que recebe o nome do herói da Inconfidência recebe cerca de 280 mil turistas por ano. Fica na região central do estado, a 190 km de Belo Horizonte. Ocupa 80 km², sendo que 5 km² estão em perímetro urbano. Tiradentes tem cerca de 7.800 habitantes.
Fundada em 19/1/1718, tornou-se um dos centros históricos da arte barroca mais bem preservados do Brasil, por isso voltou a ter importância, agora turística, na metade do século XX.
Tiradentes hoje é patrimônio histórico nacional tendo suas casas, lampiões, igrejas e monumentos recuperados .A Matriz de Santo Antônio, de 1710, é a segunda igreja com mais ouro do Brasil, só perdendo para a Igreja de São Francisco da Penitência, em Salvador.
Tiradentes mantém até hoje locomotiva a vapor que resgata a antiga tradição desse transporte. O trem é operado pela Estrada de Ferro Oeste de Minas e atrai muitos turistas.