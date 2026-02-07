Jornal mostra que muitas pessoas substituem filhos por animais de estimação

Por Flipar
Segundo uma reportagem do jornal argentino La Nacion, essa tendência de tratar pets como filhos é um fenômeno global, principalmente entre os mais jovens.
As razões para essa escolha são diversas. Uma delas é a realização pessoal, que hoje em dia está mais ligada à satisfação individual do que a ter uma grande família.
Animais permitem viver o cuidado e o afeto sem as grandes responsabilidades da maternidade ou paternidade ? além de custarem menos.
“Os animais não exigem tanta atenção quanto os humanos. O cuidado é mais simples e permite uma vida muito mais flexível”, disse o psicólogo Nicolás Andersson.
Segundo Yulieth Cuadrado, cuidar de animais satisfaz a necessidade humana instintiva de dar e receber afeto.
“Eu poderia viver sem animais, mas eles me fazem feliz. São empáticos, ajudam a manter os pés no chão”, disse Lucía Bandol, tutora dos gatos Magnum e Silvestre.
O estudo também revela que ter filhos é percebido como muito caro e exige grande segurança financeira, algo difícil de alcançar.
Os custos com pets, embora existentes, são consideravelmente menores do que com “filhos humanos”.
O pessimismo em relação ao futuro também é outro fator citado por quem opta por ter animais de estimação.
“A mudança climática é uma realidade. O planeta está com os dias contados, e não consigo conceber trazer alguém ao mundo para enfrentar escassez de água, aumento do nível do mar, secas e incêndios”, ponderou Lucía Bandol.