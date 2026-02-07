Entenda a diferença entre Sheik, Sultão, Emir e Califa

Por Flipar
O termo xeque, curiosamente, é mais antigo que os próprios muçulmanos. Ele significa “um homem venerável de mais de 50 anos de idade?. Ou seja, é uma denominação mais ligada às questões religiosas, embora hoje também seja política, como nos Emirados Árabes Unidos.
Hoje em dia, o termo também pode ser usado para se referir a qualquer homem, por mais jovem que seja que tenha decorado todo o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, uma espécie de bíblia. A publicação tem cerca de 500 páginas. Para as mulheres, fala-se sheikha.
Há duas correntes do islamismo: os sunitas e o xiitas. Este último grupo é bem menor, mas mais radical. Eles, por exemplo, acreditam que só descendentes de Maomé possam ser califas.
Sultão, em árabe, significa “aquele que detém o poder”. Assim como as demais denominações, principalmente emir e califa, também é usado na política. Brunei e Omã são países governados por sultões.
A religião muçulmana nasceu com a morte de Maomé, ou seja, há mais ou menos 1.500 anos. Além do principal profeta, os muçulmanos acreditam em outros dois: Jesus e Abraão. Este, porém, os arqueólogos nunca conseguiram provar a existência.
Maomé é uma figura tão importante para os muçulmanos que eles rezam, cinco vezes por dia, em direção a Meca. A cidade na Arábia Saudita é onde nasceu o profeta, por volta do ano de 571. Todo muçulmano adulto e sadio, aliás, tem que ir à cidade pelo menos uma vez na vida se tiver condições para isso.
O islamismo é a segunda maior religião do mundo, com cerca de 1,8 milhão de adeptos, o que representa aproximadamente 25% da população mundial. O catolicismo, com 30%, é a maior.
Na tradição muçulmana, as mulheres usam e valorizam muito o véu (hijab). Para elas, isso significa dignidade. Em alguns países, mais radicais, a relação íntima entre pessoas do mesmo gênero é proibida.