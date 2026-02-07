História e cultura do México, país que se popularizou no Brasil com o eterno seriado ‘Chaves’

Por Flipar
No Brasil, um dos personagens mais populares de TV é mexicano. Chaves, interpretado por Roberto Gómez Bolaños, é o protagonista do seriado chamado “El Chavo del Ocho” e que levou o nome de “Chaves”, no Brasil, e “O Xavier”, em Portugal.
A transmissão original da Televisa, conglomerado de mídia do México, foi entre 26 de fevereiro de 1973 e 7 de janeiro de 1980, com 312 episódios em 7 temporadas. Mas até hoje o seriado é reprisado. Diverte adultos e crianças.
O México ocupa o 5º lugar no mundo e 1º nas Américas em número de Patrimônios Mundiais da Unesco, tamanho o valor de sua herança cultural. O México tem 31 lugares que receberam esse título internacional.
O sítio arqueológico de Teotihuacan é o mais visitado do México. Fica a 40 km da capital. O México foi colonizado pela Espanha. E, antes de ser independente, se chamava Nova Espanha. A capital era a cidade asteca de Tenochtitlan-México.
Daí veio a inspiração para que o país se chamasse México ao se desvincular do jugo espanhol. Os astecas eram o povo que habitava o território ocupado no século XVI pelos espanhóis. Em 1521, soldados liderados por Hernán Cortéz invadiram o Império Asteca e dominaram a região. O vírus da varíola trazido pelos europeus dizimou a população nativa.
A cultura asteca, porém, é preservada em numerosos patrimônios que revelam suas crenças e sua perícia. Esse povo se estabeleceu no território e teve seu auge entre 1324 e 1521. Deixou construções marcantes no país
Uma delas é a pirâmide circular do Tempo de Ehecátl, no sítio arqueológico Calixtlahuaca. Ehécatl era a divindade do Vento, para o povo asteca.
Outra preciosidade é a Pirâmide de Cholula (ou Tepanapa), com 4,5 milhões de metros quadrados. Ela tem pirâmides sobrepostas.
O pintor mexicano Diego Rivera criou uma obra para destacar a arquitetura asteca na antiga capital do Império Asteca, Tenochtitlán, hoje Cidade do México.
Diego Rivera é um expoente nas artes do México, ao lado da mulher, mais famosa que ele, Frida Kahlo. Ambos tiveram uma relação conturbada, mas deixaram um valioso legado artístico para o país e o mundo.
Nascida em Coyoacán em 6/7/1907, Frida deixou uma obra singular, marcada por autorretratos e ênfase na natureza e nos artefatos do México, com toques surrealistas e estilo naïf, que muitas vezes também traduziam sua dor física, já que ela sofreu de poliomielite.
Frida tornou-se um mito cult, que estampa objetos, roupas, acessórios. Um dos personagens mais marcantes do México.
Tanto que, na animação “Coco” (“Viva; A Vida é Uma Festa”, no Brasil), ela é retratada no mundo dos mortos.
“Viva: a Vida é Uma Festa” ganhou o Oscar de Melhor Filme de Animação de 2018. E passa uma mensagem vigorosa da crença mexicana na vida após a morte, um aspecto importante da religiosidade no país.
O México tem maioria católica (82,7% da população) e o Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe é um importante ponto de peregrinação e devoção.
Com 2 milhões de km quadrados, o México é o 5º maior país das Américas e o 14º maior país independente do mundo. É dividido em 31 estados e a Capital México. Fica inteiramente na América do Norte, tendo fronteira com os EUA ano norte; Belize e Guatemala a sudeste.
O Trópico de Câncer divide o país em zonas temperadas e tropicais. Isto dá ao México um dos sistemas climáticos mais diversos do mundo
Há regiões de clima alpino, com destaque para a área do Nevado de Toluca, um estratovulcão (vulcão em forma de cone com lava endurecida) a 80 km da Cidade do México.
Também há áreas de clima árido, com destaque para o Grande Deserto de Altar, no noroeste do país. Ele faz parte do Deserto de Sonora, que, além do México, abrange parte do sudoeste dos EUA.
Uma parte do país tem predominância do clima subtropical úmido. É onde fica o Lago Camécuaro, uma área protegida, com água cristalina, paraíso de fotógrafos pela beleza da paisagem.
Também há um clima monçônico, com inverno extremamente seco e verão muito chuvoso. É o clima da região de Chontalpa, que fica no estado de Tabasco e abrange quatro cidades: Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco e Paraíso,
E ainda há o clima mediterrâneo, com verão quente e seco e um inverno com temperaturas mais baixas e maior presença de chuvas. Esse clima acontece, por exemplo, na Vale de Guadalupe, uma aldeia no estado de Baja California.
Pelo menos 1.500 espécies de mamíferos podem ser encontradas no México. Alguns animais são vistos quase que exclusivamente no país, como o monstro-de-gila, o coelho dos vulcões e o axolote (foto), anfíbio conhecido como monstro aquático.
O México abriga numerosos lagos e lagoas em seu território, mas a maioria é pequena. E há vários rios, sendo o Rio Grande (foto) o maior do país, com 3.034 km de extensão, na fronteira com os EUA.
A culinária mexicana também é famosa. A característica principal é o uso farto de pimenta. Os tacos são petiscos feitos com massa fina de milho e recheios picantes que fazem sucesso.
O México é o pais mais visitado por turistas na América Latina. Ele tem dois tipos de atrativos, ambos fortes. O histórico-cultural, com várias cidades que atraem pessoas do mundo inteiro, a começar pela capital, Cidade do México. Na foto, a bela catedral da Cidade do México.
Além das personalidades antigas, o México tem artistas de renome internacional na atualidade, como os cineastas Guillermo del Toro, Oscar de Filme e Direção por “A Forma da Água” (2018), e Alfonso Cuarón (foto), Oscar de Direção por Gravity (2014) e Roma (2019).
E uma grande sensação do México, apreciada por milhões de pessoas no Brasil, são as novelas (transmitidas aqui por SBT e Record). Um dos sucessos foi Carita de Ángel, que ganhou versão brasileira (Carinha de Anjo).
Um dos destaques é Thalía, que, além de atriz, é cantora, compositora, multi-instrumentista (piano e violão) e empresária. Um de seus sucessos é a música “Muñequita Linda”..