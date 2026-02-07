Beleza e utilidade: como funcionam e para que servem os moinhos de vento

Por Flipar
A cidade reproduz a vida em um típico vilarejo holandês do século 19. Ainda dispõe de restaurantes, cafés e hotéis. Todo o bairro é conectado por pontes e fica às margens do rio Zaan.
O moinho ?De Put? teve sua construção finalizada em 1987. Foi criado para fabricar farinha para os residentes da cidade de Leiden, função que exerce até os dias atuais. Ele é aberto ao público aos sábados e as pessoas podem comprar misturas para pão e panqueca.
Esta estrutura, à beira do rio Reno, é uma cópia do primeiro moinho erguido em 1619 e como homenagem recebeu o nome do seu dono, Put. Aliás, foi inaugurado na juventude do célebre pintor e artista barroco Rembrandt, que morava do outro lado da margem do rio e nasceu em Leiden.
O moinho foi comprado e seria demolido após seis anos, mas o munícipio o readquiriu, mandou restaurá-lo e transformá-lo em monumento. O público pode visitar a estrutura de quinta e sábado, quando há a comercialização de farinha de milho.
O ?Molende Hoop? pertence ao município de Hellendoorn e sua construção, em 1854, foi planejada para moer grãos e transformá-los em farinha. A fábrica segue em funcionamento, mas não é possível visitá-la. Contudo, há no local uma loja que vende farinha para pão, além de mistura para biscoitos e bolos.
?De Valk? é um dos pontos mais conhecidos da cidade de Leiden. É o único moinho que ainda está em pé dos 19 que a região já teve. Finalizado em 1785, substituiu outras duas estruturas semelhantes para moagem de grãos e produção de farinha.
Ainda em Amsterdã há o moinho ?De Molen van Sloten?, que garante a drenagem de água dos arredores. O primeiro, erguido em 1636, depois foi realocado. Mas a vila de Sloten voltou a ter seu próprio moinho em 1991, um dos poucos em funcionamento e acessível diariamente ao público.