Documentos históricos revelam detalhes de Chica da Silva

O libreto é baseado no livro ?Chica da Silva e o contratador dos diamantes: o outro lado do mito?, da historiadora Júnia Ferreira Furtado, que também colaborou no documentário do TJMG.
Chica da Silva, cujo nome completo era Francisca da Silva de Oliveira, foi uma figura histórica brasileira do século 18, conhecida por sua trajetória singular e por desafiar as convenções sociais e raciais de sua época.
Nascida por volta de 1732, em Vila do Príncipe (atual Serro), em Minas Gerais, era filha de uma escravizada africana e de um homem branco.
Chica foi escravizada até ser alforriada por João Fernandes de Oliveira, um contratador de diamantes influente na região.
Os dois viveram juntos por anos e tiveram 13 filhos, sendo que Chica foi tratada com respeito e luxo, algo incomum para uma mulher negra e ex-escravizada naquela época.
Chica se tornou dona de propriedades e escravos, e participava ativamente da vida social e religiosa da comunidade, frequentando igrejas e irmandades reservadas à elite branca.
Chica da Silva tornou-se símbolo de poder e influência, conhecida por festas luxuosas e pelo domínio sobre sua casa e negócios.
Chica faleceu em 1796, deixando um legado que continua a ser estudado e reinterpretado até os dias atuais.
Sua história foi romantizada ao longo dos anos, especialmente na literatura, cinema e televisão. Relembre atrizes que já interpretaram Chica da Silva!
Zezé Motta, no filme “Xica da Silva” (1976), dirigido por Cacá Diegues: Este filme é um dos mais conhecidos e icônicos retratos da personagem.
A icônica interpretação de Zezé Motta ajudou a consolidar a imagem de Chica como símbolo de superação.
Taís Araújo na novela “Xica da Silva” (1996-1997), exibida pela TV Manchete: A minissérie foi um grande sucesso e ajudou a popularizar ainda mais a história de Chica.
Começou com tudo! Foi um dos primeiros papéis de destaque da Taís Araújo na televisão. Ela tinha apenas 17 anos na época!
Ruth de Souza: A lendária atriz Ruth de Souza também interpretou Chica da Silva em uma versão teatral da história, embora não tenha sido um filme ou série de TV.