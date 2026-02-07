Documentos históricos revelam detalhes de Chica da Silva

Por Flipar

O libreto é baseado no livro ?Chica da Silva e o contratador dos diamantes: o outro lado do mito?, da historiadora Júnia Ferreira Furtado, que também colaborou no documentário do TJMG.
divulgação/amazon

Chica da Silva, cujo nome completo era Francisca da Silva de Oliveira, foi uma figura histórica brasileira do século 18, conhecida por sua trajetória singular e por desafiar as convenções sociais e raciais de sua época.
reprodução/youtube

Nascida por volta de 1732, em Vila do Príncipe (atual Serro), em Minas Gerais, era filha de uma escravizada africana e de um homem branco.

Antônio Luiz Dias de Andrade/Centro de Memoria - Unicamp (CMU)

Chica foi escravizada até ser alforriada por João Fernandes de Oliveira, um contratador de diamantes influente na região.
flickr - Agência Brasil Fotografias

Os dois viveram juntos por anos e tiveram 13 filhos, sendo que Chica foi tratada com respeito e luxo, algo incomum para uma mulher negra e ex-escravizada naquela época.

pexels Bruno Scramgnon

Chica se tornou dona de propriedades e escravos, e participava ativamente da vida social e religiosa da comunidade, frequentando igrejas e irmandades reservadas à elite branca.
reprodução/youtube

Chica da Silva tornou-se símbolo de poder e influência, conhecida por festas luxuosas e pelo domínio sobre sua casa e negócios.
reprodução

Chica faleceu em 1796, deixando um legado que continua a ser estudado e reinterpretado até os dias atuais.
reprodução

Sua história foi romantizada ao longo dos anos, especialmente na literatura, cinema e televisão. Relembre atrizes que já interpretaram Chica da Silva!
reprodução/tv manchete

Zezé Motta, no filme “Xica da Silva” (1976), dirigido por Cacá Diegues: Este filme é um dos mais conhecidos e icônicos retratos da personagem.
reprodução/instagram

A icônica interpretação de Zezé Motta ajudou a consolidar a imagem de Chica como símbolo de superação.
divulgação/embrafilme

Taís Araújo na novela “Xica da Silva” (1996-1997), exibida pela TV Manchete: A minissérie foi um grande sucesso e ajudou a popularizar ainda mais a história de Chica.
montagem/reprodução

Começou com tudo! Foi um dos primeiros papéis de destaque da Taís Araújo na televisão. Ela tinha apenas 17 anos na época!

Ruth de Souza: A lendária atriz Ruth de Souza também interpretou Chica da Silva em uma versão teatral da história, embora não tenha sido um filme ou série de TV.
reprodução/instagram

Veja mais Top Stories