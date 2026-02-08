Cientistas descobrem pássaro que viveu na pré-história e que tinha dentes

Por Flipar
Esta espécie possui bico alongado e cheio de dentes, que leva a ciência a crer que o animal teria comido peixes. Com 120 milhões de anos, ela viveu no período Cretáceo (145 milhões a 66 milhões de anos atrás) no nordeste chinês.
Ele tinha aproximadamente 30 cm de comprimento, como um quero-quero (Vanellus chilensis) moderno. O estudo publicado pela revista científica Current Biology analisou o conteúdo do estômago de um pássaro desta espécie.
Os pesquisadores apostaram na dieta carnívora da espécie por conta das semelhanças de seu crânio e bico. Eles possuem as mesmas características dos martins-pescadores (Alcedinidae).
No estudo, os cientistas descobriram que as espécies que tinham peixes no estômago não se pareciam muito com o Longipteryx. Foi então que a cientista Jingmai O?Connor notou uma espécie no Museu de Campo de História Natural de Chicago com o estômago cheio.
Ao analisar o conteúdo do pássaro extinto, foram vistas sementes cobertas de polpa. No entanto, na época, ainda não existiam frutas nas plantas com flores, que ainda estavam evoluindo.
O alimento era provavelmente um ancestral das gimnospermas, atualmente representadas pelas coníferas e ginkgos. Já os grandes dentes na parte frontal da boca e a grossura do esmalte lembram um hiper-carnívoro, como um alossauro.
Uma teoria sobre o bico munido de dentes aposta nas brigas entre indivíduos. Algo semelhante aos beija-flores modernos, que usam seus bicos compridos para disputar comida com membros da mesma espécie. Veja outras espécies de aves pré-históricas.
Archaeopteryx é um gênero fóssil de dinossauro terópode emplumado. Assim, a espécie-tipo é denominada Archaeopteryx lithographica e algumas vezes é referida pela palavra alemã Urvogel, que significa “primeira ave” ou “ave original”.
Ela viveu durante o período Jurássico (150 milhões de anos atrás), no que agora é o sul da Alemanha. Na época, a Europa era um arquipélago em um mar raso tropical quente, muito mais perto do equador do que é agora.
Confuciusornis é um género fóssil de aves primitivas, do tamanho de um corvo, que habitou a Terra entre 125 e 140 milhões de anos atrás.
Os seus fósseis foram encontrados nas formações geológicas de Yixian e Jiufotang, ambos na China. Da mesma forma que as aves atuais, o Confuciusornis possuía um bico sem dentes.
Hesperornis é um gênero de ave semelhante ao corvo-marinho, que viveu durante a primeira metade da idade do Campaniano, do período Cretáceo Superior.
Hesperornis era um ave grande, atingindo até 1,8 metros de comprimento. Ela praticamente não tinha asas e nadava com suas poderosas patas traseiras.
Estudos sobre os pés, inicialmente, indicaram que Hesperornis e parentes tinham dedos lobados semelhantes aos mergulhões modernos. Isso em oposição aos dedos palmados como visto na maioria das aves aquáticas, como os mergulhões.
Ichthyornis é um gênero extinto de ornithuran dentuço, semelhante a uma ave marinha, do final do período Cretáceo da América do Norte.
Ichthyornis significa “pássaro peixe”, pois acredita-se que esta ave se alimentava de peixes e chegava a mergulhar atrás dos mesmos.
Titanis é um gênero de forusracídeos, uma família extinta de grandes aves predadoras, da ordem Cariamiformes. Eles habitaram os Estados Unidos durante o Plioceno e o início do Pleistoceno.
Ela era uma ave predadora, não voadora, que se pensa ter vivido em um período entre 5 a 1.8 milhões de anos atrás, na América do Norte e do sul. É o único membro do gênero e deve o seu nome ao colecionador de holótipos Benjamin Waller.
O Gastornis gigante ou Diatryma reinava soberano nas planícies da América do Norte. Com mais de 2 metros de altura e o crânio quase equivalente ao de um cavalo atual, essas aves rapineiras gigantes não voavam, mas corriam muito velozmente.
As moas são um grupo extinto de nove espécies de aves, não voadoras, endêmicas da Nova Zelândia. As duas maiores espécies, Dinornis robustus e Dinornis novaezelandiae, atingiam 3,6 metros de altura, com o pescoço estendido, e pesavam cerca de 230 kg.
Phorusrhacos foi um gênero de aves predatórias gigantes que viveram na Patagônia, que contém a única espécie de Phorusrhacos longissimus.
Os seus parentes mais próximos, que vivem até a atualidade, são as aves seriemas. Porém, o Phorusrhacos era muito maior do que o seriemas e parecia mais com um avestruz.
Os pterossauros constituem uma ordem extinta da classe Reptilia, que corresponde aos répteis voadores do período Mesozóico. Embora sejam seus contemporâneos, estes animais não eram dinossauros.
O grupo surgiu no Triássico Superior e desapareceu na Extinção do Cretáceo-Paleogeno, há aproximadamente 66 milhões de anos.