Ícone do jazz encontrado morto em cabine de cruzeiro já gravou com brasileiro; conheça Ken Peplowski

Por Flipar

Embora enfrentasse desde 2021 um mieloma múltiplo, a causa da morte ainda não havia sido divulgada até a manhã do dia 5 de fevereiro.
Reproduc?a?o/YouTube

A morte repentina aconteceu enquanto o navio passava pela região do Golfo do México, poucos dias após Peplowski ter apresentado seu álbum mais recente aos passageiros.
Divulgac?a?o

Peplowski construiu uma extensa discografia dedicada à tradição do jazz clássico. Conheça mais sobre ele!
Reprodução @peplowskiken

Nascido em Cleveland, Ohio, em 1959, Ken Peplowski era conhecido como um dos grandes especialistas contemporâneos no clarinete dentro do jazz tradicional e do swing.
Divulgac?a?o

Ainda criança, ele rapidamente demonstrou talento incomum para instrumentos de sopro.
Chris Bair/Unsplash

Ele começou sua trajetória profissional tocando em bandas de polca locais antes de se mudar para Nova York e ser recrutado por Tommy Dorsey para integrar sua orquestra.
Divulgac?a?o

Esse início moldou sua habilidade técnica impecável e seu profundo respeito pelas raízes do swing.
Divulgac?a?o

Ao longo dos anos, Peplowski provou ser um músico extremamente versátil, capaz de transitar entre o jazz clássico, o bebop e até mesmo incursões pela música clássica e pelo pop.
Reproduc?a?o/YouTube

Um deles, ?The Natural Touch?, de 1992, ganhou o prêmio de Melhor Álbum de Jazz do Ano pelo “Prises Deutschen Schallplatten Kritiken”.
Reproduc?a?o/eBay

Além de seu trabalho como líder de banda, Peplowski foi um colaborador requisitado, tendo tocado ao lado de lendas como Mel Tormé, Madonna, Charlie Byrd e Rosemary Clooney.
Reproduc?a?o

Peplowski também se destacava por sua personalidade carismática e seu bom humor nos palcos.
Reproduc?a?o/YouTube

