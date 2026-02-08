Estudo altera percepção histórica envolvendo dinossauros com chifres

Por Flipar
Por muito tempo, acreditou-se que os grandes dinossauros com chifres existiram apenas na América do Norte e na Ásia, já que não havia registros fósseis desse grupo no continente europeu.
Foram reveladas características típicas dos ceratopsianos, como um bico curvado e um palato arqueado ? traços comuns dos dinossauros com chifres.
Além disso, os iguanodontídeos e os ceratopsianos desenvolveram traços parecidos ao longo da evolução.
Um dos casos mais simbólicos envolve um fóssil da Romênia que mudou de nome: antes chamado Zalmoxes shqiperorum, passou a ser classificado como Ferenceratops shqiperorum.
O paleontólogo Franz Nopcsa tinha uma teoria de que a Europa do período Cretáceo teria abrigado linhagens peculiares em ambientes insulares ? hipótese que ele não conseguiu comprovar.
Ao mesmo tempo, os novos dados colocam em xeque a ideia de que a fauna europeia era isolada das demais regiões do planeta.