The Cure fatura Grammy pela primeira vez após meio século de carreira

Por Flipar
O grupo venceu as categorias de Melhor Álbum de Música Alternativa e Melhor Performance de Música Alternativa com “Songs Of A Lost World”.
A banda superou artistas como Bon Iver, Turnstile, Wet Leg, Tyler, The Creator e Hayley Williams.
Fundada em 1976, a banda já havia sido indicada duas vezes anteriormente ? em 1993 e 2001 ?, mas nunca tinha levado o prêmio.
Formada em 1976 em Crawley, na Inglaterra, a The Cure se consolidou como uma das bandas mais influentes e resilientes da história do rock alternativo.
Liderada pela figura icônica e central de Robert Smith, a banda emergiu do movimento pós-punk para se tornar um dos pilares do rock gótico.
Antes de adotar “The Cure” como nome oficial, a banda se chamou Malice e Easy Cure.
Músicas como “A Forest” exemplificam as texturas sonoras que se tornariam a marca registrada do grupo.
Músicas como “The Lovecats”, “In Between Days” e “Close to Me” foram alguns dos sucessos da banda nos anos 1980.
Nos anos seguintes, o grupo manteve enorme popularidade com “Wish” , de 1992, impulsionado pelo sucesso de ?Friday I?m in Love?.
Ao longo das décadas, o The Cure passou por inúmeras formações, tendo Robert Smith como o único membro constante. Em dezembro de 2018, eles foram incluídos no “Rock and Roll Hall of Fame”.