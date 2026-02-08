Presidente do Conselho Federal de Medicina lamenta formação profissional no Brasil: ‘Sofrível’

Por Flipar
O CFM também apoia a criação de um segundo teste obrigatório, o Exame Nacional de Proficiência em Medicina (Profimed), semelhante ao exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), embora a iniciativa encontre resistência no governo.
O órgão afirma ainda que houve problemas metodológicos, mudanças nos critérios após a prova e falhas de comunicação com as faculdades.
Das 351 universidades avaliadas, 99 serão alvo de processos administrativos do Ministério da Educação (MEC).
Dependendo da gravidade do desempenho, as punições incluem: proibição de aumentar o número de vagas; redução de cadeiras existentes; suspensão do Fies; e suspensão total de novos vestibulares.
“Oitenta cursos atingiram critérios só minimamente aceitáveis, e 13 mil atingiram os conceitos 1 e 2. É sofrível e preocupante”, disse José Gallo.
O instituto admitiu que informou às faculdades uma nota de corte de 58 pontos em dezembro, mas os resultados oficiais publicados em janeiro utilizaram 60 pontos.