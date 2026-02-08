Bangkok terá ‘ponte-jardim’ para pedestres com praça suspensa e mirante

Por Flipar

Cortada pelo majestoso rio Chao Phraya, ela fascina com seus templos dourados, como o imponente Grand Palace.
Sung Shin/Unsplash

O icônico Wat Arun divide o horizonte com seus arranha-céus premiados, como o King Power Mahanakhon.
Carina Hofmeister/Pixabay

Em 2026, a cidade se consolidou como um dos destinos mais cobiçados do mundo, sendo reconhecida internacionalmente por sua transformação sustentável.
Freepik/tawatchai07

Novos corredores verdes como o Parque Benjakitti e sistemas de transporte otimizados por inteligência artificial chamaram a atenção do mundo todo.
Wikimedia Commons/Supanut Arunoprayote

