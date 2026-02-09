Mais empresas do que pessoas: conheça Liechtenstein, país pouco lembrado

Por Flipar
Com uma população de 39 mil habitantes, Liechtenstein é uma monarquia constitucional, mas não tem rei.
Atualmente, o Estado é comandado pelo príncipe Hans-Adam II, que exerce um poder político mais amplo do que o de muitos monarcas europeus contemporâneos.
“Espremido” entre a Suíça e a Áustria, Liechtenstein tem uma extensão de apenas 160 km² ? área menor do que muitos bairros de grandes cidades brasileiras.
O país também não tem aeroporto ou corpo de bombeiros profissional, contando com a neutralidade e alianças diplomáticas para sua proteção.
O acesso ao território é feito geralmente por via terrestre através de seus vizinhos, a Suíça e a Áustria.
Mesmo diminuto, Liechtenstein mantém tradições culturais próprias, incluindo a produção de vinhos locais e cervejas artesanais, como as da histórica Liechtensteiner Brauhaus.
Em 2011, Liechtenstein chamou a atenção ao oferecer a possibilidade de ?alugar? o país por um dia para eventos corporativos e celebrações privadas.
Pequeno em território, mas gigantesco em personalidade, Liechtenstein virou um exemplo de como um país minúsculo pode exercer grande fascínio global.