Canoas mais antigas que a Pirâmide de Gizé são descobertas em lago nos Estados Unidos

Durante esse vasto período de tempo, diferentes gerações de povos indígenas utilizaram o lago para conseguir água e outros recursos.
?Por gerações, o povo Ho-Chunk honrou este local por meio de cerimônias de lembrança?, disse a arqueóloga estadual Amy Rosebrough.
A instituição utiliza o lago tanto para pesquisas científicas quanto para atividades recreativas e esportivas.
Historicamente, o lago e suas margens têm uma conexão profunda com os povos nativos, especialmente a nação Ho-Chunk, que habitava a área muito antes da colonização europeia.
No entanto, o desenvolvimento urbano e a agricultura intensa ao redor da bacia trouxeram desafios ecológicos significativos ao longo das décadas.
O excesso de fósforo proveniente do escoamento superficial tem causado florescimentos recorrentes de algas verde-azuladas, o que afeta a qualidade da água e a biodiversidade local.