Estrada no Ceará que conecta praias paradisíacas é uma das mais bonitas do Brasil

Por Flipar
Já Mundaú, também em Trairi, ocupa uma península onde se encontram lagoas, manguezais e dunas.
Especialistas e guias da região recomendam percorrer a estrada com calma, aproveitando paradas estratégicas em lagoas e praias e observando o encontro do rio com o mar em Mundaú.
Situado no litoral oeste do Ceará, o município de Trairi, com cerca de 58 mil habitantes, é um dos destinos mais encantadores do estado.
Isso torna a região um dos melhores pontos do Brasil para a prática de esportes náuticos como o kitesurf e o windsurf, especialmente durante o segundo semestre, quando os ventos sopram com maior intensidade.
Além das belezas naturais, o município preserva uma forte identidade cultural, manifestada em sua gastronomia rica em frutos do mar, no artesanato de labirinto e renda, e na hospitalidade do seu povo.