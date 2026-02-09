Como é a vida no Turcomenistão, um dos países mais fechados do mundo

Por Flipar
Trata-se do Turcomenistão, país com cerca de 5,6 milhões de pessoas situado na Ásia Central.
O país se tornou um exemplo extremo de controle governamental e isolamento, razão pela qual costuma ser comparado à Coreia do Norte.
Rico em reservas de gás natural, o Turcomenistão é uma ex-república soviética que vive sob um regime autocrático.
A exploração e exportação do gás natural sustentam o orçamento nacional, mas os benefícios não se traduzem plenamente em qualidade de vida para a população.
A economia é fortemente controlada pelo governo, com pouca abertura para investimentos estrangeiros e a iniciativa privada é limitada.
Ex-república soviética, o Turcomenistão tornou-se independente em 1991 e faz fronteira com Cazaquistão, Uzbequistão, Afeganistão, Irã, além de ter acesso ao Mar Cáspio.
As regras impostas na capital, Ashgabat, costumam surpreender até viajantes acostumados a destinos incomuns.
Outra curiosidade é que, desde 2018, por decreto governamental, apenas carros brancos têm permissão para circular na capital.
O acesso a redes sociais é bloqueado em todo o território nacional, e a imprensa é um braço direto do Estado ? veículos de mídia estrangeira não atuam no país.
Até mesmo os turistas enfrentam severas limitações, especialmente relacionado ao que é permitido fotografar.
Além disso, barbas e bigodes são proibidos para jovens a fim de criar-se um “padrão visual” entre os cidadãos.
A paisagem urbana de Ashgabat chama atenção pela grandiosidade. Os prédios são revestidos de mármore branco e a cidade é repleta de estátuas e monumentos.
Mesmo com quase um milhão de habitantes, Ashgabat frequentemente parece deserta, o que acentua a impressão de um espaço planejado mais para exibição do que para a vida cotidiana.
Em vídeos publicados no TikTok, ele descreveu Ashgabat como um dos lugares mais enigmáticos que já visitou, destacando a estética futurista, a simetria urbana e as ruas vazias.
“Projetada em grande escala e simetria, Ashgabat parece saída de um filme ? futurista, elegante e diferente de qualquer outro lugar”, descreveu o influencer.