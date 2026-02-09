Alpinista que escalou prédio de 101 andares detona cachê: ‘Quantia constrangedora’

Em entrevista ao The New York Times, o alpinista revelou que a quantia foi “vergonhosamente pequena”.
Em 2017, ele se tornou o primeiro a escalar o paredão El Capitan, no Parque Nacional de Yosemite, em estilo livre e sem proteção.
Ao longo da carreira, Honnold acumulou outras escaladas marcantes em locais como Half Dome, em Yosemite, e Moonlight Buttress, no Parque Nacional de Zion, em Utah.
Na modalidade ?free solo?, o escalador conta apenas com a própria técnica, força física, equilíbrio e concentração para progredir.
Diferentemente da escalada esportiva ou tradicional, não há margem para erro, pois uma queda é fatal.
Por conta disso, é praticada por pouquíssimos especialistas e envolve preparação mental extrema, memorização detalhada da rota e controle absoluto dos movimentos.
